自由廣場》0221世界母語日

二十年來五點訊息

◎ 李勤岸

二月廿一日是世界母語日（World Mother Language Day），也是台灣母語日。這是聯合國教科文組織（UNESCO）二十年前所訂下的日子。每年的今天，她會向全世界公布人類母語保存的情形，期待救存更多的母語，提醒世界各國語言的多樣性以及多語文化是我們人類最基本最重要的發展。透過慶祝世界母語日二十週年，UNESCO在向我們傳遞什麼訊息？

一、人類的母語正在喪失中，我們應該警醒，要很努力去保存，以維持人類發展的基本要素─語言的多樣性與多語文化。

二、母語不是我們自家的事，不能說我們家裡的語言我們不說，要讓她死掉，是「阮兜的代誌」。正如同我們也不能在自己家裡虐待自己的小孩，說是「阮兜的代誌」一樣。這是人類社區的「大代誌」。

三、保護我們的母語是我們的責任，我們有義務為人類保護我們國家的母語。如果不這樣做，任憑母語死亡就是不負責任的國家，要受國際譴責。

四、人類賴以生存的地球，生態愈是多樣性，對人類的生存愈有保障，語言的生態也是這樣。

五、人類文化遺產是UNESCO很重視的一項工作，而母語是人類文化中最應重視的遺產。

（作者為國立台灣師範大學文學院台灣語文學系退休教授）

保存母語六點呼籲

◎ 張復聚

台灣是多元文化的社會、語言是文化的載體。這是大家都能朗朗上口的兩句話。可是大家不知道的是，這個台灣最引以為傲的多元文化亮點，因為過去錯誤的語言政策，大概卅年後即將在大家的眼耳中滅絕！

現今的卅歲世代，母語大都會聽但不太會說，在小家庭內幾乎都不說母語！他們會聽是因為上一輩的我們一直有使用，所以他們有機會聽到與學習；可是他們在家不說母語，他們的小孩就沒有機會聽、沒有機會學習。卅年後，這些小孩長大成人就成為不會聽、當然也不會說、更不可能會讀寫台灣母語的世代，這就是「母語滅絕的世代」！果真如此，多元文化還存在嗎？屆時多元文化將何以為傲？台灣人已經學會保護環境、愛惜花草鳥獸，不是更應該疼惜屬於台灣現存的「活人」的瀕臨絕種語言文化嗎？

為此我們要強烈要求：

一、立法院儘速通過審議中的「國家語言發展法」。

二、全面檢討目前的「母語教育政策」，包含師資、教材、教學階段、教學時數及獎勵制度等等。

三、比照過去的「中華兒童文學叢書」，出版「台灣兒童母語叢書」，出版數量達到「中小學一班一本」。

四、召開全國性會議，議決台灣的「國家語言政策」。

五、蔡總統出面為政府過去錯誤的語言政策向台灣社會道歉，一如李登輝前總統先前為「二二八」道歉一樣；雖然他們不但不是加害者，而且還是受害者！

六、成立直屬總統府的「族群文化委員會」，主管台灣所有族群的語言文化等事務。

希望台灣多元文化能繼續存榮千萬年！

（作者為醫生，台灣南社社長）

落實公職客語要求

◎ 張美煜

新春期間看到兩則發生在台中的「客語新聞」，頗有感觸。

一則是〈雙語齊發依然失效 原來走失婦只懂客語〉，敘述一名失智婦人在台中石岡區果園迷路，石岡分駐所員警國語、閩南語雙語齊發，婦人卻一臉茫然，多虧路人以該婦熟諳的客語詢問，才幫她找到家人。

另一則是〈警察志工好「客」服 助客家阿嬤平安返家〉，謂西屯工業區派出所接獲報案有一迷路老婦，派出所員警前往關心並帶回，但老婦人只會講客家話，員警無法溝通，幸好有一個客籍志工媽媽當值，以客語與老婦溝通，很快幫她找到東勢的家人。

記得十幾年前的春節期間，筆者高齡九十、只會講客語的失智阿姨在中和走失，竟被派出所的人當人球丟包到萬華，後來電視新聞播出，表哥才趕緊去萬華分局接回驚魂未定的老人家。

雖然立法院已在二○一七年十二月三讀通過「客家基本法」修正草案，正式將客語列為國家語言，草案亦規定客家人口達二分之一的地區，應以客語為主要通行語…，但政府至今仍未落實派任到客家地區的第一線公教警職人員必須熟諳客語（至少要通過客語初級能力認證考試），導致年年都有類似的新聞事件發生，甚至發生於所謂的客庄（台中石岡地區的居民以客家人為主）。

客語在昔日國民黨政府強力打壓下流失非常嚴重，目前十歲以下能操客語的已不到十％，再不好好搶救，就要跟平埔族一樣，步上滅絕之路了。希望小英總統及客委會加把勁，儘速落實客家政策，復振客語，莫讓客家變成平埔族第二，畢竟這也是「轉型正義」的一環。

（作者為大學兼任教師，新北市民）