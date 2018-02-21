自由廣場》《林保華專欄》習近平追緝黎蝸藤

年前接到香港中文大學一位退休教授的長途電話，問我是否認識黎蝸藤？(https://dddnibelungen.blogspot.tw/)我說看過他多篇文章，只知道他應該是中國旅美學者，但是不認識他。

頭一次知道他，是國際法庭對南海爭議裁決之前鬧得紛紛揚揚時他在香港《明報》寫的文章。這個怪名就引我注意，難道是海南島的黎族人？他從法律、政治、歷史、地理等角度分析爭議，水準很高。在國際問題上一向袒護中國侵略行徑的《明報》也不能不用他的文章。他在釣魚台爭議的研究也著力甚深。

我之所以判斷他是中國學者，乃是他的文風與對中共心態的了解。那時我還有一個想法：寫這些刺中中國要害的文章，怎麼不擔心中共會拿他在中國的家人開刀？

那位退休教授說，黎蝸藤有關釣魚台的論述，習近平看了非常生氣，命令全國的情資單位要查出這個人。退休教授是研究釣魚台專家，因此也找到他頭上來了，所以他也來問我。根據他的判斷，這個名字可能是一個寫作小組的名稱。

經過他的提點，我也有點恍然大悟。如果真有這個人，北京到《明報》去查就可以知道了。而其作品之多、素質之高，以一人之力，恐怕也難做到。

黎蝸藤與台灣也有關係，在台灣出過三本書：《釣魚臺是誰的─釣魚臺的歷史與法理》、《被扭曲的南海史─二十世紀前的南中國海》、《從地圖開疆到人工造島─南海百年紛爭史》，都由五南文化事業出版，對作者的介紹是「美國維珍尼亞大學哲學博士，現於美國學術機構從事研究工作。」

近來，黎蝸藤也在台灣的網路媒體《上報》發表評論文章，過年前出版的《新新聞》也刊出他的文章「建冰上絲綢路 中國要在北極搞租界」。毋庸置疑，黎蝸藤的文章許多都是揭露習近平侵略擴張的好文，針針到肉，是華語世界的高手，是習近平侵略擴張的剋星，也是解開全球華裔義和團心態的良藥，也怪不得習近平會龍顏大怒，要找出來加以懲罰。

查看這個月黎蝸藤的推特(https://twitter.com/dddnibelungen)，也是密密麻麻短小精幹的文字，他對蔡英文的評價是「從航線事件可以看出，蔡英文是一個忍耐力極強的硬骨頭。中國要對付可不容易。」緊跟香港時局的變化也讓我十分意外，細微到港島選區，「草泥馬口才很不錯啊，陳家佩有難了」，這卻是香港人的口氣。推特中還說，「一月份寫了三十三篇評論文章。真是發瘋了」。

這不是一般的三十三篇，而是高質量的文章，也讓我更相信這不是一個人的能力所為。另一個意外是他用正體字寫東西，證明他不是「新中國人」，到底他是怎樣的人，中國的駭客也抓不到他？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）