自由廣場》國家倒楣 大家沒事

◎ 吳景欽

去年引起軒然大波的獵雷艦案，高雄地檢署偵查終結，除慶富公司的負責人及高層幹部遭起訴外，不僅所有公務員全身而退，連主辦聯合貸款的第一銀行之相關人員也都沒事。如此的結果，確實讓人感到洩氣，卻也暴露出目前企業內弊端，難以治罪的困境。

二○○六年七月一日後，刑法公務員的定義走向限縮，如公立學校之教師、公立醫院之醫師、公營事業的從業者，都不再是身分公務員，只有依政府採購法為承辦採購業務，才屬於刑法第十條第二項第一款後段，依法令從事公務且具有法定職權的授權公務員。只是類如第一銀行，雖有官股存在，因未超過五十％，故連公營事業都不算，致絕非刑法的公務員。

既然非屬公務員，就算貸款行為有弊，也不可能觸犯貪污治罪條例裡，動輒五年以上有期徒刑的圖利罪，致僅能以背信罪處。而依銀行法第一百二十五條之二第一項，銀行負責人或職員，違背職務之行為，致生損害於銀行之財產或利益者，可處三到十年有期徒刑，且依同條第二項，若有兩人以上共同實施者，還得加重二分之一。甚至若不法利得超過一億元以上者，還可處七年以上有期徒刑。由此看來，就算無法論以貪污治罪條例之重罪，以銀行法的特別背信罪追究，似也不輕。

只是在第一銀行主導的聯貸案裡，慶富公司是以獵雷艦的得標契約為申請，但因事涉國防機密，再加以未簽訂三方契約之故，致使一銀無從向國防部查核相關資訊，僅能相信國家的背書與保證。故因此所為的審查與決定，是否能稱為違背職務，就會出現問題。

更何況，特別背信罪須有為私人不法所有或損害公司利益之意圖，就算內部授信程序存有諸多瑕疵，也頂多是過失，致難合致此罪的主觀要件。故基於罪疑惟輕，對於內控機制如此寬鬆的一銀貸款案，也就僅能追究相關人員的行政與民事責任。

故從獵雷艦案，顯示目前對於經濟與金融犯罪的刑罰，雖直逼對公務員貪污之處罰，卻因成罪要件，不管於立法或司法解釋上，都趨於嚴格之故，就使定罪的可能性降低，致該成為檢討之對象。

（作者為真理大學法律系所副教授）