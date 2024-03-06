自由廣場》（鏗鏘集）中國讓台灣愈離愈遠

◎ 李敏勇

台灣離中國很近，但愈來愈遠。戒嚴時期，民主化進程頗多阻礙，曾有「如果台灣漂流到離中國更遠的地方，該多好」的感嘆。中國，台灣欲當其為兄弟之邦而不可得，只蠻橫想以父祖之國自居。二戰後，台灣人懷有祖國之夢，又錯以為中國是亞洲第一個民主共有國家，有期待中國國民黨民主化，也有期待中國共產黨解放論的台灣人。在迷惘和迷障裡，形成戰後台灣悲劇性開端。

沒有在二戰後獨立為新興國家，先是二二八事件災難，接著是長期戒嚴統治白色恐怖，糾葛在國民黨中國和共產黨中國相互傾軋的歷史。中華民國在台灣的教育和大眾傳播，把生活在台灣的人們培養成「中國人」。中國在聯合國的代表權由中華民國交中華人民共和國後，中華民國在台灣成為「中華台北」、「中華民國台灣」，中華是虛，台灣是實。殖民意識中國論硬要台灣綁在「中華」，造成台灣這個不同於中華人民共和國的國家，自己的國民混淆自己的認同，外國人反而知道台灣是台灣，不是中國。

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進入新世紀，政黨輪替執政之後，生活在台灣認同自己是台灣人的比例愈來愈高。原因是台灣人總算從中國國民黨和中國共產黨的政治心態和國家格局體認到惡意惡形，覺悟到珍惜自我建構、發展的重要。一八九五年割讓台灣，台灣已經形成不同於中國的性格。一九四五年終戰後迎接中國之痛，以及捲入國共的長期化開爭、傾軋經驗，中國畢竟缺少發展民主、自由的基因，而這正是台灣走過悲情歷史、追尋的國家願景。

政治大學選舉研究中心公佈二○二三年調查結果，認同自己是中國人的為二．四％，創下新低。「中國人」是混淆的稱謂，中華民國人、中華人民共和國人、兩國移民外國已取新國家國民身份的人們，有些也常「中國人」掛在嘴邊，模糊國家身份認同。

調查結果顯示台灣人民的國家認同朝向正常之路發展，這是台灣民主化、自由化以後的自然現象，是國共兩個中國造成的結果。台灣人逐漸建構正常的「人，台灣人，台灣國民，世界公民」的人格。違逆台灣人自我認同意識發展的政黨終將被台灣人淘汰。

（作者是詩人）

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