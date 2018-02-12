自由廣場》中國記者的義和團救難隊

◎ 朱俊彥

花蓮震災，各界忙於救難支援時，開始有中國官方策動的新聞和網路文章傳出。一方面說「蔡英文為什麼拒絕中國救難隊進入，親日！」「台灣人不知好歹」，一方面也來了個東南衛視駐台記者葉青林報導日本救難隊「聽到危險就不進入，只在外面使用」，末了還要強調「如果是中國救難隊一定進去」。

姑且不論台灣人是不是知道好歹，從救難實務來看，葉青林所謂的「一定會進去」，恐怕是一種不切實際的幻想。

首先是日方派來的支援人員工作目標很明確，就是將高階救難儀器帶來台灣，確保儀器可以在現場正常運作，提供必要的技術支援。而日方的探測儀也的確在現場偵測到訊號，指出受困者的位置。儘管進入受困樓層時已經無力回天，但就工作目標而言已順利完成。

救難現場的分工，考量的除了房屋危險程度，還有現場是否有餘震、人員對於現場的熟悉、受困處結構若破壞是否會影響安全、現場安全的工作空間有限等等，極其複雜。從過去的報導來看，在搜救現場無法配合現場指揮，而不斷強調自己「一定會進去」、「一定會怎麼做」的團體，坦白說，恐怕才是救難工作的阻礙，這也是許多第一線救難工作者的共同心聲。而萬一發生意外，誰要為了義和團負責，也是複雜的問題。

最後，仍然要提醒一下。蔡英文政府上台後，中華人民共和國除了外交場域加強打壓，更頻頻以軍機、軍艦繞台威嚇。然後台灣出事，就迫不及待的透過國民黨、新黨和中資新聞媒體施壓，要求讓中國人員進入台灣。這種要求不僅缺乏國際禮儀，也自我感覺太過良好。

有個故事是這樣的：一個女生長年被性騷擾慣犯在屋外徘徊繞著住屋恐嚇，甚至時不時被宣稱已經發生性行為，是「一家人」。這時地震了，女生家中有毀損傷亡，性騷擾慣犯找了朋友和公司員工跑來說「妳為什麼不開門，真是不知好歹，為什麼附近的某某就可以進去幫忙？」在這樣讓人擔心的故事中，請問偉大的中華人民共和國，是希望大家譴責受害者？還是同情性騷擾慣犯？

持平而論，台灣人的救難是挖人，而不是就地掩埋。請中國勿再對台灣的災難指指點點，甚至批評台灣國際友人的搜救工作，那實在是非常缺乏風度。望中國好自為之！

（作者為國立成功大學人文社會科學中心專案經理）