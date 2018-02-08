社論─對抗黑天鵝的投資王道

人世間最大的災難就是無常，不管是天災或人禍，都不可預測。無常若在經濟上，就是所謂「黑天鵝」，指涉的是無法預期卻竟然發生的重大事件，對全球造成嚴重影響。去年全球投資人度過了快樂的一年，過度樂觀的氛圍，讓一切黑天鵝失去了威力。而進入二○一八年之後，一開始股市也仍延續樂觀氛圍，投資人堅信明天會更好，然而就短短幾天內，樂觀派對終究出現雜音，全球最大的資產盛會出現令人憂心的巨大波動。

每次全球資產價格飆升，股市屢創新高，成為泡沫時，總有「這次不一樣」的聲音浮現。儘管每次都一樣，而且下場一樣悲慘，但「這次不一樣」的說法，總有魔咒的威力，不斷吸引投資人前仆後繼參與一項企圖改變歷史鐵律的偉業。然而，大多數投資人最終都避免不了斷頭、追繳保證金，血本無歸的命運，下場頗為悲慘。事實證明，金融風暴的本質都很相像，其推動資本市場飆升，往往來自一種對新生事物的幻想，例如海外殖民地的開拓、美艷的鬱金香、鐵路的鋪設、網路時代的降臨，現在則是人工智慧ＡＩ、電動車、自動化，甚至虛擬貨幣等。由於多數投資機構是造夢人，往往把一些未知事物及其帶來的影響，描繪成一個令人嚮往的美麗新世界，因此吸引多數投資人參與追夢之旅。

造夢與追夢的推波助瀾，仍無助於金融市場脫離市場的規律，當資金枯竭，造夢人編織夢想的能力便無以為繼，同樣，追夢人的資金後繼無力，無法繼續追逐美夢，夢醒時分必定來臨，之前的美夢瞬間變成了噩夢，讓絕大多數投資人嚴重受傷。於是，不論編造多少利多與美景，結局終歸是一樣的︰最後是泡沫一場。目前最嚴重的泡沫︰股票與加密貨幣。雖然程度不一，但泡沫的本質頗為相似，而全球金融市場的走向也似另類羊群效應。但台股近年走向顯然與全球脫鉤，易跌難漲，當歐美多數股市一再飆升、頻創歷史新高，台股仍在關前徘徊，前進無力；一旦受到驚嚇，便迅速向後倒退，因此漲幅嚴重落後。這也是非常奇怪的現象，台灣擁有高額超額儲蓄，高殖利率股票、完整產業供應鏈，如此優越條件竟無法吸引內資參與，導致台積電外資擁有八成股權，優質產業龍頭大抵被外資掌握，而市場交易外資亦佔有四成，因此台股幾乎等於外資盤，而張忠謀等優秀經理人形同外資的打工仔。

台股如此結構，對台灣投資人自然缺乏吸引力，尤要者，台灣投資人的股利要被扣二％健保補充保費，甚至納入綜合所得稅，稅率曾高達四十五％等，簡直是把投資人當成待宰的肥羊，令投資人心寒。如今，為了吸引內資投入，終於對股利降稅，不過比率依舊不夠，吸引力有限。令人啼笑皆非的，為了衝高成交量，竟對當沖者證交稅減半，以投資人之好賭成性，自然會被吸引進入市場，確實達到熱絡市場的功能。不過，當沖卻使散戶投資人損失慘重，因而此一政策無異飲鴆止渴，無助於資本市場的健全。其實，若是要鼓勵投資人進場，治本之道乃是全面調降證交稅，而不是只對當沖交易者；如果只鼓勵短線交易卻懲罰長期投資人，聰明的投資人是不會被當凱子的。

加密貨幣比特幣是否為史上最大泡沫，雖有所爭議，但主要經濟學者、產業大咖大致認同泡沫說，因此投資人趨吉避凶之道，無非敬而遠之，不碰為妙。至於全球股市是否已成泡沫，仍有重大歧異，因此若想投入，選股不選市顯然是穩健的投資方式。選擇殖利率高，淨值高，以及股價仍處於低檔的績優股，則無論在多頭或空頭行情中，都是成為贏家的不二法門。而政府如要保護投資人，千萬不要走上以政策鼓勵投機行為的旁門左道，為全體投資人降低資本利得稅，才是提振台股、造福本國投資人，且擺脫外資掌控的王道。