自由廣場》中油子弟看總公司「難」遷癥結

◎ 李雨蓁

本週二凌晨，中油高雄林園廠又出包了！近期不論是高雄民間團體，抑或是民意代表，皆向中油董事長強烈表達總部「實質」南遷一事，除了能進一步將高端人才留在高雄之外，也能對高雄地區的危機處理有更嚴格的控管及要求。然而，到底是甚麼原因讓中油實質南遷如此困難？恐怕是中油高層認為，高雄屬於偏遠地區又不夠安全吧！

二○一四年高雄發生八一氣爆，立法院經濟委員會於二○一五年正式爰建請經濟部及台灣中油股份有限公司「應即審慎評估」，將台灣中油股份有限公司總公司遷出台北市信義計畫區，中油寫了一份評估報告送立法院經濟委員會，重點節錄如下：「企業總部代表一家公司的門面，就好比國際機場是國家的門戶一樣，它象徵著公司的興盛或衰頹，如果中油企業總部搬至偏遠地區或遠離台北市區，將給予外賓中油由盛轉衰之負面觀感，有損企業形象，不利業務拓展。…此外，中油公司比照國際能源公司之一般做法，對於辦公地點之工業安全規格要求遠較一般行業為高，因此對於房客之選擇亦十分審慎，以免因工安疏失，影響公司之安全及企業之評比。」

簡單來說，中油認為「在信義區豪華大樓就是體面，如果搬到偏遠地區我們中油面子往哪裏放？況且偏遠地區工業安全不符我們辦公室高層的高要求。」筆者家父替中油公司現場監工、建廠試俥，服務長達三十八年，原來，在中油總公司高層的評估當中，除了台北信義區以外，皆屬不符合工業安全規格要求的偏遠地區！如此罔顧現場勞工權益的辦公室思維，再次凸顯出「北店面南工廠」帶來的問題與歧視。

在此奉勸中油公司，應立志做個表裡如一的企業，畢竟，這是眾多勞工朋友耗盡一生所撐起的裡子，才讓你們高層有面子可言的呢！

（作者為高雄市民，視覺展場設計師）