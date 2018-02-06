自由廣場》老闆，謝謝你給他們工作！

◎ 黃如輝

貴報雲嘉版元月十二日以「昔日給特教生實習機會 如今成雜糧產銷班缺工大幫手」為題，報導雲林縣元長鄉雜糧產銷班僱用身心障礙學生的過程，筆者的感觸甚深。

身障者尋找就業等待的過程，尤其以農業為主雲嘉地區的身障學生，要覓得工作機會非常不容易。但外界絕對想像不到，一個工作機會，對於身障學生與原生家庭能帶來多大的變化！

筆者學生Ａ是中度自閉症，原生家庭母親與弟弟都是身障者，父親是年近古稀的農人，那年恰巧朴子工業區一家紙器廠欲聘僱員工，為了這得來不易的工作機會，學校安排了另一個功能較好學生Ｂ應徵該正職工作，同時拜託雇主用鐘點人力方式聘僱學生Ａ，學生Ｂ穩定的工作態度得到廠方肯定，也安撫了學生Ａ在新環境中不安情緒。那年的暑假輔導過後，廠方也逐漸熟悉兩名學生生心理狀況，就這樣兩名學生成為紙器廠正式員工，目前工作都已超過十年資歷。這十幾年期間，兩名身障者的變化甚大，學生Ａ返校，從其言談中，可以發現口語表達能力與社交能力明顯大幅進步，學生Ｂ從早先上班需家長接送、搭公車逐漸改變為騎電動腳踏車，最後考取機車與小型車駕照，目前自己開車上下班，已經無需家人協助。

身障學生能有這麼大的改變，筆者深深感謝願意聘僱他們的雇主，願意放下擔心與顧慮，給了身障學生一個表現的機會，搭建一個讓身障者改變與表現工作能力的舞台。這樣子的老闆，令人尊敬！

（作者為前嘉義特教學校員工）