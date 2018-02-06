自由廣場》諾貝爾和平獎的「香港效應」

◎ 葛雋

美國國會十二位議員，近日聯合提名香港「雙學三子」黃之鋒、周永康和羅冠聰三人參與今年諾貝爾和平獎的角逐。這是香港自二○一四年九月震撼世界的「佔領中環雨傘革命」之後，又一次得到國際社會的高度關注。這一事件，對於香港，對於台灣，對於中國，都具有重大的現實意義。全世界追求民主自由和平的人士，無不為此歡欣鼓舞。香港社會，也呈現截然不同的現象：廣大民眾興高采烈，「雙學三子」和提名事件成為街頭巷尾茶樓酒家的熱門話題；而另一邊，政府高官及親共組織如喪考妣，不得不跟隨中共的指揮棒紛紛指責「這是西方國家的政治干預」。

其實，這件事還真要多謝中共對香港人、特別是針對年輕人的打壓。三年來，如果沒有老共對黃之鋒等青年學子一連串的鎮壓抓捕和重判，如果不是小小的選舉主任宣布取消眾志成員周庭等人參與立法會議員補選的選舉權，香港問題怎可能再一次被提升至國際層面？國際社會的表態，或將令中共日後對港人的打壓不得不有所收斂，有所顧忌，也給死氣沉沉的香港民主抗爭運動注射了一針強心劑。

這件事同時也令香港政府官員及親共奴才惶惶不可終日。這幾天一眾奴才氣急敗壞上竄下跳，不斷抨擊諾獎提名人「匪夷所思」，還有人恫嚇稱「中央不高興，日後更嚴厲」，此等行為不啻唾面自乾，成為笑談。

從今日起直到十月諾獎得主揭曉，還有三百天，這將是中共港共如坐針氈的日子，也是市民百姓剝花生飲啤酒哈哈笑的十個月。三子無論得獎與否，都是香港的榮耀。讓我們抱持一顆平常心，拭目以待吧！

（作者為香港退休作家）