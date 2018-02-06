自由廣場》柯文哲以戰爭恐嚇台灣人

◎ 陳財能

柯文哲藉參訪土耳其的敘利亞難民義診中心時說，戰爭是沒有必要的損傷，台灣是人在福中不知福(https://www.nownews.com/news/20180205/2696349)。以戰爭恐嚇台灣人，無非是在合理化他呼應中國習近平「兩岸一家親」主張的言行。柯不回應小英關於台灣價值的質問，卻反而推銷中國習近平侵台意圖與戰略的行為，這樣對嗎？請問柯文哲，戰爭是台灣人主動引起的嗎？

中國，是目前世界上唯一宣稱並建置武力，時時準備要剝奪台灣人幸福、民主制度及主權的國家。台灣並非戰爭的發動者，這是國際公認的事實，但柯文哲在國家外交體系的安排下，有幸成為台灣首位在歐洲議會演講的民選首長，為何懦弱到不敢向國際控訴中國對台灣人的生存威脅？為何不為台灣人所受的不公平國際處境而義正詞嚴？為何不為台灣人向中國抗議呢？

柯文哲為何如此投機呢？說穿了，這反映出柯文哲與習近平「兩岸一家親」的侵台主張，已經「心靈契合」了。

土耳其的敘利亞難民營，有庫德族一千年來，面對強權爭取獨立建國生存的感人故事。然而，因為柯無法站在受迫害者的立場思考與行動，所以，僅能站在壓迫者的武力觀點，以戰爭恐嚇並削弱台灣人獨立自主的心靈意志。柯以此譏諷「台灣人在福中不知福」的心，實在可惡！

普魯士軍事理論家克勞塞維茲，曾就普魯士的建國歷程及法國大革命後歐陸國際間戰爭事實，提出對戰爭的定義。他說，戰爭最高形式就是民族自覺。因為，他認為「戰爭就是一種強制性的行動，讓對手屈從為我們的意志服務」的一種手段。不管是文攻武嚇，或是以商圍政，還是兩岸一家親，就是中國對於台灣人的生存與主權獨立，所發動的各種形式的戰爭。

柯文哲遭到批判時，他不僅口出惡言罵人是狗，還封殺記者。但，當中國以戰爭威脅台灣人時，柯卻幫腔藉勢、恐嚇譏諷。柯文哲，請別忘了，你從自稱墨綠的醫師，在民進黨支持者及希望台灣自主的市民支持下，變成白裡透紅、大放厥詞、幹話不斷的台北市長。真該反省「人在福中不知福」的人，是你，不是台灣人。

（作者為國立中興大學國際政治研究所博士生）