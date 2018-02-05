自由廣場》台灣真的不簡單

◎ 李道勇

國際工程顧問公司4C Offshore在三年前發布的全球「廿三年平均風速觀測」，世界上風況最好的廿處離岸風場，台灣海峽就占十六處。甚至排在前十名的九處都在台灣。工研院亦在二○一三年表示：台灣離岸風電可安裝面積達五六四○平方公里，總裝置容量達29GW，若能全數開發，幾乎是目前全球已開發量能的兩倍。未來七年內，預計台灣海峽上將豎立一千支左右的風機，將帶動九六二五億元投資額，一．八萬人次就業機會。

台灣地狹人稠，近三分之二為山區，又有颱風、地震，可以開發陸域風場的土地有限，然而我們有傲視全球的離岸風場。不僅如此，由於位處板塊交界，台灣的地熱蘊藏量異常豐富，是第十四個成功利用地熱發電的國家，國科會曾推估，全台灣的地熱至少可抵九．七座核四。

我們除了不要再自以為「能源小國」之外，在人才方面，英國媒體湯森路透（Thomson Reuters）上月中公布「全球百大科技領袖」名單，台灣有十三家公司上榜，與日本並列上榜家數第二多的國家。去年底，波士頓JOHCM管理公司表示，投資科技公司，最好在台灣和南韓。

台灣財信傳媒董事長謝金河表示：台灣的邦交國剩下廿個，中國有一七二個，但中國免簽的國家才廿幾個，台灣卻有一六四個。台灣在全球經濟規模排名在阿根廷之後，但卻是全球第廿二大的國家，台灣至少贏了二百多個國家。

如同謝金河說的：台灣其實不小！也真的不簡單！

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）