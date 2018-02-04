自由廣場》婦聯會真會蓋！

◎ 秦靖

婦聯會拒絕簽署行政契約，被行政院黨產會認定是國民黨的附隨組織，凍結三八五億現金及不動產。國民黨立委指控政府就是要婦聯會的錢；「相聲瓦舍」團長馮翊綱則在臉書痛斥黨產會泯滅良知，指控政府強盜。揚言欺負婦聯會，就是惹到眷村子弟，並點名王偉忠和張大春接著發聲。

首先，民主時代，還有哪一個民選政府敢跟黨國時代的國民黨一般，強行佔據人民財產或跟人民強索財物？國民黨立委的「要錢說」、馮翊綱的「強盜說」，張冠李戴事實脈絡真相，政府應強力反擊，匡正視聽，不容他們魚目混珠。

婦聯會的資產來自人民的不樂之捐，詳細金錢流向更是黑影幢幢，不知落進哪些權貴高官的口袋中。政府實踐轉型正義，婦聯會百般抗拒，導致無法揪出既得利益者，公平正義已有大缺憾。亡羊補牢，將剩餘資產歸還國庫，何來強盜？

其次，婦聯會蓋眷村很偉大嗎？政府追討婦聯會資產何干泯滅良知？根據黨產會估算，婦聯會在一九五五至一九八九年間共收取約二四○億餘元勞軍捐的民脂民膏。加計通貨膨脹，金額約為五二六億餘元；若再加計利息，金額則是三四九八億餘元的天文數字。

那婦聯會蓋了多少戶眷村呢？根據婦聯會提供資料，他們自民國四十五至五十六年間，興建一至十期的軍眷住宅，共38120戶；民國六十四至八十四年間，興建十一至十八期的職務官舍，共13718戶，捐建總戶數為51838戶。

民國四十九年土地銀行公告標售台北市大直、松山、大安區土地價錢的廣告，一坪七八七元，一戶「廿五」坪房子含土地成本、建築成本也不過兩萬元。七○年代牛肉麵一碗八元，一張電影院全票卅元，台北市那時候房子一坪依舊不到一萬。

婦聯會從民國四十五至八十四年一共蓋了五萬餘戶眷村房子，光以帳面上收取的二四○億餘元勞軍捐計算，平均一戶眷村房子索價高達四十八萬元。眷村平房在當年真有這般高貴的造價嗎？

婦聯會資產絕對不只數百億，凍結資產是遲來的正義，如何完備公平正義，揪出上下其手的既得利益者，轉型正義才能真正實踐！

（作者為教育工作者）