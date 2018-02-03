自由廣場》只有汙點毫無疑問

◎ 莊勝榮

台大校長遴選，並未隨著「毫無疑問」劃下句點，反而留下許多疑問。管中閔未揭露台灣大哥大獨董身分，台灣大哥大蔡明興沒有迴避，導致遴選瑕疵的弊端，現在網路已經流傳，台大變成台哥大，而台哥大變成台大，兩家一家親。如果台大不儘速解決，將是過年的團圓飯話柄。

不需具備高深的學問，就可以了解台大校長遴選有無瑕疵、弊端。以剛落幕的澳網為例，男單冠軍爭奪戰，克羅埃西亞的西利奇與瑞士的費德爾對壘，裁判再如何公正，不能是這兩個國家，所以當天的主審裁判是美籍裁判。這麼簡單的道理人人都懂，目的在避免利害關係人，基於人性上的偏袒，導致不公平。

身為高等知識份子的管爺及遴選委員，不會笨拙到不懂，反而是有人心存僥倖，反正船到橋頭自然直，頭過身就過。管爺未揭露台哥大獨董身分，不是某些沒有是非亂挺的人所說，反正上網可以查，如果這種論調成立，豈不是講遴選委員不盡職，更有瑕疵了。亦非台大遴選委員會再度開會決議，蔡明興未被檢舉應迴避，沒有迴避不影響管中閔的當選。這種重大瑕疵，如果是公職選舉構成選舉無效，如果是行政處分有重大明顯瑕疵造成行政程序法一一一條行政處分無效。不是沒有被檢舉，就可以瞞天過海。

台大遴選委員會以這種瑕疵不是遴選要點及施行細則所定應重選校長事由，所以結論以毫無疑義帶過。遴選委員不會承認自己辦理校長遴選有瑕疵，乃人之常情。通過遴選的管爺不會拒絕到手的校長職位誘惑，也是人之常情。但是瑕疵不分藍綠，也不分貴賤，瑕疵就是汙點。別帶著汙點上台，那會帶著汙點下台，因為汙點像影子跟著走。

台大循校務會議處理重大爭議才是上策，由遴選委員會做最終處理，難得真相，這是下策。若是要法院來確認遴選是否有效，及管中閔是否當選有效，將會是下下策。上上策的解決方式，解鈴繫鈴人，管爺有骨氣，有氣魄的站出來，宣布不接台大校長。

（作者為律師）