自由廣場》如果中正紀念堂「拆一半」…

◎ 張舒婷、陳俊光

這幾個月，文化部舉辦數場願景工作坊，討論中正紀念堂轉型。多位學者專家及民眾提出不同程度的拆除及保留主張，主張拆除者多著眼於轉型正義，主張保留者則著眼於歷史記憶，亦有強調空間解嚴的部分拆除主張。

我們認為：歷史記憶確實有其重要性，尤其該空間不只是民眾遊憩場所，更是許多藝文活動乃至民主運動的發生地；但如果保留原貌或單純空間解嚴，又不足以促進歷史反省、甚至可能讓民眾誤以為威權是無害的日常。所以，我們建議：將主建築物拆除一半、正面保留四分之三立面，這樣既可顛覆威權形象、又不致完全抹除空間記憶。此外，我們可在廢墟中重建常民規模的本土／原民風格的建築、用以展出民主與建國運動的歷史，並開挖地下空間作展覽室，用以紀念在二二八與白色恐怖中犧牲的先進。被保留下來的主建築物空間，可以保留歌功頌德的文史檔案、供仍然緬懷蔣公的民眾追思。至於巨大的獨裁者銅像，就讓它傾倒四十五度吧！

以上的空間改造，將是完全拆除與保留兩極端間的平衡；而拆除一半，有另一個象徵意義：清除威權和轉型正義的工作尚未完成，而威權還有復辟的可能。

此外，這也是人類面對暗黑生命歷史的通則：我們無法抹去慘痛經驗的影響，但可以重新思考、賦予其不同的意義，並用以自我提醒、不再重蹈覆轍。

（作者分別為基進黨台北黨部執行委員、政策部研究員）