自由廣場》王屏生證明中國說謊

國際民航組織證明一邊一國

◎ 田孚

中國官方與國際航空運輸協會（IATA）對於開啟M503航線的理由是因為要紓解上海飛航情報區擁擠的空域狀況，純屬技術性問題；不過台企聯會長王屏生日前在參加國民黨智庫的活動後卻坦言，如果政府承認「九二共識」這些事情就都不會有。換句話說，中國政府執意進行M503的航線，根本上就是屬於政治性問題，中國共產黨向來慣於玩弄的兩面手法，於此昭然若揭。

一方面，中國政府對國際表述這是在現實技術面為了要解決內部航線的擁擠情況所需，另一方面卻又是利用這種「技術性干擾」來操作政治上的施壓，藉由春節台商返鄉時機點增加台灣政府在處理此一議題上面的複雜度與困難度。北京方面當然希望透過特定媒體、台商幹部，以及藍營人士在M503事件上藉題發揮，趁機打擊蔡政府的民意支持度。不過此種「以商逼政」的類似手法已非新招，過往的具體案例所在多有，不足為奇，台灣民眾一般也都能看透背後伎倆。

但另外值得注意的是，中國這次將國際航空的主要相關組織，亦即國際民航組織（ICAO）與國際航協（IATA）也一同拖下水，表面上看起來似乎這兩個單位並沒有對於中方逕行啟用M503航線給予否定，然而上述兩個國際組織的說法卻向全世界證明了一個不爭的國際法事實：台灣，中國，一邊一國，雙方國家主權的互不隸屬。

依據國際航空法，一國的航空法令規章制定與管理乃屬於國家對於其領空的主權表現，因此國家與國家之間的航空運輸事宜，本質上原來就屬於兩個不同國家民航主管機關之間需要協商的國際事務。因此不管M503航線是新或是舊，中國籍航空器在台灣的落地本來就需要經由我國民航局批准，當我主管機關評估該航線存有飛安疑慮時，做出准駁決定殆無疑義。只不過中國一再地想要透過國際組織來打壓台灣的國際地位時，卻適得其反，讓世人更清楚兩個主權國家的各自存在。中國的執意操作，對台灣而言或許是失之東隅、收之桑榆的意外收穫。

（作者現任大學副教授，政治學博士）