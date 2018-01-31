自由廣場》中油遷廠何用？

◎ 黃厚德

桃園煉油廠管線爆炸，媒體「從台北看天下」，大做文章。「遷廠」成為重要話題。然而如果從高雄或雲林的角度來看，這場意外根本是小兒科。不管是五輕、六輕，比這嚴重的爆炸事件GOOGLE就有。甚至，就在桃園煉油廠旁邊，一位開汽車輪胎店的六十四歲郭先生也對記者說：「昨天的小爆炸還好啦！不過桃煉廠能遷去哪呢？這是國家重大建設，還是把工安做好最重要。」聽到沒？政客和記者別再瞎搞了！

不是說不要遷廠，但請別劃錯重點，真正急的、要緊的，是中油工安問題─記得去年八一五全台大跳電嗎？就是因為中油承包商工程師操作失誤，導致天然氣供應中斷兩分鐘，造成大潭電六部機組跳脫，全台灣瞬間停電！中油管理出了很大問題，還不明顯嗎？

所以，我們應該強力要求政府施壓中油改善工安，臚列具體條件與究責對象。上緊螺絲才是辦法。至於遷廠，有那麼急嗎？民脂民膏，納稅人的血汗錢請謹慎規劃使用。何況，誰不知道煉油廠那塊地讓多少企業、政客垂涎欲滴，急著想點土成金呢！

（作者現任教職，桃園市民）

◎ 黃瑞麟

中油桃園煉油廠遷廠，真的有用嗎？

週一晚上，筆者至南港家樂福旁的中油直營加油站加油，加至十三元時，油管突然漏油，加油員不知所措，手忙腳亂之際，只好請資深員工處理。

小細節看得出來，中油訓練新進人員不夠徹底，才導致出事就手忙腳亂。煉油廠就更不必說了！稍微不慎就是爆炸，這次爆炸意外無人傷亡，不保證沒有下次工安疏忽；沒有健全的訓練與實際操作，煉油廠遷廠，豈不只是將危險移走而已？該做的，應該是員工基本純熟的訓練，而非遷廠來敷衍了事！

（作者為媒體工作者，新北市居民）