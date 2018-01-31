自由廣場》《林保華專欄》中美貿易戰的政治手段

中美貿易大戰已經拉開序幕。美國總統川普一月二十三日決定對進口太陽能電池、模組及洗衣機課徵最高關稅。中國雖然也有反嗆，然而與前一陣歇斯底里的恐嚇比較，顯然低調許多；去年在達沃斯經濟論壇上吹牛要領導全球化的習近平也避不出席避免與川普對撞。可見流氓政權對強硬的川普有所忌憚。這次美國對中美貿易的檢討比較深刻，包括認為支持中國進入世貿是嚴重錯誤，這場貿易大戰不會只是花拳繡腿。

中國一直揚言報復會讓美國損失更大，親中利益集團則說是雙面刃。其實不盡然，否則中國不會有如此表現。

《華爾街日報》一篇專欄提及，美國企業研究所（ＡＥＩ）貿易專家史劍道認為，中國相對靈活，時間較短、規模較小的貿易衝突對其有利；情勢越嚴重，中國處境越糟，因為中國在財政上遠不是美國對手。

兩軍開戰，美國當然會有損失，但是與近三十年來被中國掠取的利益（外貿逆差、知識產權等）相比，只是一小部分，而且可以停損。其他發展中國家可以取代中國的產品，然而卻沒有國家可以取代中國在美國的出口市場，能取代美國科技的也不多。即使蘋果手機被課以重稅，會有大量走私貨在中國出現。

在貿易大戰中不可忽略政治手段。今年開年，中國請了法國總統馬克宏到中國藉以挑撥法美關係與法德關係。一九九○年代中國曾以購買波音或空中巴士來分化美法關係，並且得逞，這次重施故技，然而中國可能把雞蛋都放在一個籃子裡嗎？由於德國對中國的經濟併購非常警覺，也敦促歐盟，因此中國有意捧法國來取代德國盟主地位。然而這些國家領袖對中國的認識比過去清楚，馬克宏比中國想像的厲害得多。為分化英國與歐美關係，中國收買英國前首相卡麥隆為一帶一路背書，但還沒有說動現任首相梅伊。

美國對這些自然看在眼裡，所以川普在達沃斯表態，對跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）有所鬆動。這不單是經貿關係，也是政治關係，可以制衡已經被中國污染的世貿與聯合國，更是刺破中國妄圖以銳勢力控制全球的利器。美國的經貿政策對盟友與中國應有區別，才可以使中國孤立無援。

在中美貿易戰中中國還有一個軟肋，那就是紅二代、太子黨在美國與香港的企業。這是美國的反報復對象，他們具有對習近平施壓的能量。中國經濟正在下行，中國的整體債務已經接近ＧＤＰ的三倍。美國有不少籌碼，只要堅持下去，不單會在貿易大戰中獲勝，並且可能迫使中國改革，緩解全球赤化與戰爭危機，讓美國再偉大起來。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）