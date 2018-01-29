鏗鏘集》張博雅還賴著幹嘛？

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張博雅並不是什麼「壞人」，至少沒有背叛台灣之心，只是她太愛做官，就變得沒有原則，綠的招手她去，藍的招手她也去，但除了逢迎馬英九鬥爭王金平，和把監察院舊案胡亂結案外，也不知道她做了什麼事。

對馬政權來說，張博雅是監察院長「最佳人選」，因為她的條件正是國民黨的最愛：聽話，家族在地方有影響力。不但如此，她可以當馬政權的最佳盆栽：台灣人、女性、無黨籍。

如果她有骨氣，有擔當，公正無私的帶動監察院發揮法定功能，那也很好；問題是她「感恩圖報」，不敢碰黨國體制下公務員的違法濫權。她母親許世賢在威權時代敢於選擇「無黨籍」的氣節，並沒有遺傳給她。

黨國體制下的監察院，無所作為是常規，論枕頭，談風月被當正事，抱這種心態到銳意改革的民進黨政府，顯然已經認知錯亂，時空錯亂，水土不服。

張博雅與新科監委王幼玲的幾句對話，赤裸裸暴露張博雅沒有擔當，沒有改革之心。她回嗆監院應記名投票的主張：如果公開的話，你敢不敢投？問題在這裡！

有什麼不敢投？張博雅說，「到時候你就知道了。還沒遇到你不知道。大家等三個月到六個月再看看公開的好，還是不公開好。」

張博雅的話，令人感到監察院一片黑暗，不進去三五個月、「沒有遇到」都不知道，如此黑箱作業還不知改革，豈不可怕？

「沒有遇到」過的人，聽張博雅的話只能猜想：人情壓力、政治壓力，或下三濫的黑道壓力太大。

但是，沒有擔當，承受不了監委職務壓力，也不想改革的監委，那就應該自由選擇離去，沒有人強迫你混下去，還賴著幹嘛？

（作者王景弘，資深新聞工作者）