自由共和國》余杰／台灣價值蘊藏在這裡

輔大學生去年自主發起鄭南榕追思活動，在鄭南榕曾就讀的文學院附近大樹下懸掛鄭的照片及黃絲帶，吸引路過同學上前拍照。（資料照，記者葉冠妤攝）

余杰／中國流亡作家

當了好幾年台北市長的柯文哲，居然不知道什麼是台灣價值，我不知道這樣的天方夜譚會不會在美國發生——華盛頓市長敢於公開宣稱「我不知道什麼是美國價值」嗎？

自稱去過兩次鄭南榕紀念館的柯文哲，居然不知道真正的「台灣價值」就蘊藏在鄭南榕自焚的現場。那麼，他到紀念館神情肅穆地參觀的是什麼呢？紀念館內，不會有他倒背如流的毛主席語錄，不會有他到延安去學習的中共的戰略戰術，也不會有他崇拜的蔣經國的「開明專制」統治術，而只有一面煙熏火燎的「台灣魂」的橫幅。

鄭南榕這位以身殉道的「台灣魂」，究竟為什麼價值不惜獻出生命？日理萬機的柯市長，不必仔細閱讀鄭南榕的每一篇文章，只用記住鄭南榕慷慨激昂地講的兩句話：「我是鄭南榕，我支持百分之百的言論自由，我支持台灣獨立！」以後柯市長不必繼續嘮叨自欺欺人的「兩岸一家親」了，只用重複鄭南榕的這兩句話就足以贏得人們的尊敬。

我在觀看紀念館內播放的鄭南榕的這段講話視頻時，不禁想起由梅爾．吉伯森執導、製片並主演的史詩片《勇敢的心》中震撼人心的那一幕：在被處決前，蘇格蘭獨立運動英雄華萊士利用僅剩的最後一口氣大喊：「Freedom（自由）!」在真實的歷史中，華萊士被叛徒出賣並被交到英王愛德華一世手上後，以叛國罪之名處以絞刑、剖腹取臟、車裂之刑。華萊士還有一句名言時常被後人提及，即「Everybody dies, not everybody lives.（每個人都會死，但不是每個人都曾活過。）」這句話值得柯市長好好咀嚼和深思。

做為政論家和雜誌編輯，鄭南榕最看重言論自由，而且是不打折扣的言論自由。當然，言論自由不可能如孤島般獨立存在，它必然與其他自由和權利緊緊聯繫在一起——人身自由、財產保障、宗教信仰自由、結社、組黨和集會自由等等。這些自由已成為人類的普世價值，也應當成為台灣價值中不可或缺的一部分。

鄭南榕的下半句話「我支持台灣獨立」，同樣不可忽略。如果不能公開言說「台灣獨立」，那就談不上言論自由。在台灣尚且「妾身不明」的今天，台灣獨立就是台灣人奮力爭取和捍衛的台灣價值的核心部分。對外而言，台灣未能贏得全球大部分國家的認可並與之建立正常、正式的外交關係；對內而言，台灣的正名、制憲以及新國家認同，在太陽花運動及民進黨執政之後，仍然需要步步為營、穩紮穩打。

如果柯文哲真心尊重、認同鄭南榕及其精神，其公開言行和政策制定，就應當從「自由」和「獨立」這兩大鄭南榕用生命來書寫的台灣價值出發。否則，肆意消費鄭南榕的可恥行徑，必然遭到民眾之唾棄。