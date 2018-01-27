自由廣場》中華民國的一中困境

◎ 林青昭

中國加緊壓縮中華民國的外交空間，動作更加頻繁。首先是，中國強化和拉丁美洲的關係，可能動搖我方邦交國的動向。其次是，中華民國國旗遭美國國務院領事事務局及貿易代表署官網撤下。另，梵蒂岡與中國即將簽署主教任命協議，我方和教廷邦交又亮紅燈。「中華民國一個中國」的外交困境，顯而易見。

七十年來陸續不斷有邦交國和中華民國斷交，主要是因為國際社會依據國際法「一國一合法政府」原則，陸續承認北京的中華人民共和國，才是中國的合法政府。這也說明兩岸的法關係，至今都是一個中國之下兩個政府之間的「漢賊不兩立」問題，而不是兩個不同的國家關係。

「國家承認」和「政府承認」最大的不同就是，前者是不可以撤銷，而後者則反之。目前中華民國與建交的邦交國之間，是屬於可以撤銷的「政府承認」。由於擔心「政府承認」隨時可能被撤銷，因此在台灣的中華民國政權，每年必須編列超過五百億的龐大預算，以維繫和邦交國的關係。既然反對「台灣、大陸同屬一個中國的九二共識」，為何又要花費台灣人民的稅款維持一個中國的外交政策？

中華民國自我定位不是一個國家，而是中國的舊政府。一九七一年被中華人民共和國取代之後，偏安在台灣的中華民國就已不再是代表中國的合法政府。但是，中華民國的外交政策，至今都還是和中華人民共和國政府爭取各國的「政府承認」，依舊是一中之下的法統之爭。中華民國的外交部要求邦交國承認，在台灣的中華民國才是代表全中國的合法政府、台灣總統是十幾億中國人的國家元首。因為堅持一中框架下的外交政策，台灣至今仍然無法走上國際舞台。

台灣人必須自己勇敢站起來，向國際社會發聲，展現台灣人民要建立新國家的決心和意志。做一個有尊嚴的台灣人，更應該建立屬於自己的國家，申請成為聯合國的會員，同時取得「國家承認」。

（作者為台灣憲法學會副秘書長）