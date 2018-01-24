自由廣場》何止管中閔 還有盧希鵬

◎ 冷文湖

近來台灣公私立大學都發生校長遴選之瑕疵，其實無論是公立或私立，皆肩負教育之神聖任務，教育部對於私校之監督不應與公立大學有所區別，蓋不論公私立大學之學生都應受憲法保障其受教權，絕不可放任私立學校之董事會為所欲為，影響大學教育以培養才德兼備年輕學子之核心價值，因此大學校長不僅必須具備學術地位，同時更要有高尚之人格情操，文化大學校長之遴選，即為一例。十一名遴選委員中有六名對同一候選人給予一百分之滿分，顯有人為操控選舉，如此產生之校長，先不論程序是否合法，在道德上即具有嚴重瑕疵，如何領導文化大學之發展！

該校遴選辦法雖未規定不可以打一百分，但其未規定之原因，係因此乃當然之理，何需贅言規範，連至聖先師「孔老夫子」當候選人都不可能有一百分之滿分，但打一百分者竟辯稱沒有限制不可以打一百分，當作其行為合法之藉口，不僅採取最低的道德標準，甚至完全誤解法律之規定，民法第一四八條明文，行使權利履行義務應依「誠實信用原則」，權利之行使不可以損害他人為主要之目的，試問六個遴選委員同時對特定候選人打一百分，而對其他候選人給予低於七十分之評分，依基本的數學原理，其目的顯然在操控評分之結果，同時由於一般人不會評分一百分，主事者要求被操控者給予一百分之評分，如此才可辨識被操控者是否已依指示評分，人為操作之痕跡相當明顯。如此不合理之評分，顯然以損害其他候選人為目的，依民法一四八條之規定，六個違反誠信原則之評分，應屬無效。

教育部雖尚未對此一評分結果表示明確意見，但身為教育主管機關，任何決定動見觀瞻，對於大學校長的人格情操，應該給予高標準之要求，如同國人對於台大校長遴選過程中，候選人管中閔未誠實揭露其獨董身分，進而掩蓋其與遴選委員間之關係，評分公正性備受質疑，文化大學候選人盧希鵬不僅同樣未揭露其獨董身分，面對此一嚴重操控遴選過程之選舉，本應感到汗顏而拒絕上任，如此才是身為大學校長所應具備之人格特質。

（作者現任大學教授，台北市民）