自由廣場》務實促進薪資成長

◎ 施俊吉

加速經濟轉型、改善低薪問題是政府施政的主軸，當前行政院以「拚經濟就是拚所得」為核心，致力推動經濟、產業及能源轉型。相關政策包括：軍公教加薪、解決五缺問題、五加二產業創新、稅制改革、優化投資環境，以及人才培育等。其目的就是在透過短、中、長期措施逐步興盛經濟，創造更多優質的就業機會，以提高人民的薪資所得。

長期以來，經貿全球化及區域整合趨勢讓開發中國家的勞動大軍加入全球分工體系的生產行列，使得先進國家面臨薪資停滯的窘境，台灣也不例外。所以，多數經濟學家同意，唯有提高國家競爭力，開展新的經濟模式，才能對抗「要素價格均等化」的壓力。

因此，為解決低薪問題，政府必須從基本面著手。一方面增加國內投資，擴大內需，以達到拉動薪資成長的效果；另一方面則應藉由產業創新和升級，透過附加價值及勞動生產力的提升作為推力。雙管齊下，才能促進國人整體的薪資成長。

在此前提下，基本工資之調整必須視整體經濟情勢及社會發展而定。基本工資之調幅如果過高，將對經濟造成衝擊，有害就業；調幅如果偏低，則對邊際勞工的基本生活保障不足，傷害弱勢。因此，調整基本工資必須慎重其事，要綜合考量就業效果、物價影響、中小企業負擔、產業競爭力等因素，以求在增進全民福祉的當下，降低所有的不利影響。

整體而言，調整基本工資並非解決低薪的唯一手段，所以政府不會仿效韓國的作法，一下子將基本工資調高十六％，然後再編列預算補助企業，試圖和緩中小企業倒閉及大企業裁員所造成的失業危機。我再說一遍：「政府不會以激進的手段調高基本工資！」

最後，昨（廿二）日報載「行政院副院長召集幕僚開會，達成共識，基本工資逐年漸進調高，下次調幅四．七二％起跳」。此一報導是誤傳，因為本人從未就基本工資的調幅及期程，召開過任何內部、幕僚或跨部會的會議，更遑論對基本工資的調幅已經拍板，特此說明。

（作者現任行政院副院長）