自由廣場》台灣青年談M503

豈能任憑中國軟土深掘！

◎ 王濬

「M503航線」事件，我方終祭出「暫停加班機申請」反制措施，並呼籲北京展開對話協商。而中國卻反過來指責「臺灣藉機做文章」；加上部分有關「懲罰自己人」等的隨之附和，不僅是十足「惡人先告狀」，更令人啼笑皆非。

在實際面：反制措施正是為保障往來人員的飛行安全─在未經協商與溝通下，單方面的航線開通只會讓該空域陷入可能的混亂，與確定的風險中；遑論可能發生的特殊天候狀況，甚至在春節期間將更加擁擠的情況─更需要有準確與統一的調度和指引。

我方宣布暫不受理東航、廈航申請，並同時與其他航空業者溝通加開航班、確保春節疏運暢通時：所展現的不僅是「希望臺灣人能回家」的原則，更是「希望所有人都能『平安』回家」的負責立場與態度。

反之，當中方仍在指責臺灣在「傷害人民情感」時，其自身根本是在做「置人民於危險中而不顧」的行徑。

在原則面：本事件更凸顯的是：當北京當局欲片面改變臺海現狀時，其認為不需與臺灣有任何協商或溝通。這也是M503事件正引起美日與歐盟等國際社會對台灣的關注與聲援，甚至譴責中國的原因所在。惡例一開，將後患無窮─且受到影響與壓迫的國家，更不只有臺灣。

在臺海上空，今天是載著乘客的民用航空器，也許明日就是藏著軍事探測裝備的「偽班機」；甚至是軍機。今日聲稱「航線」是「大陸內部事務」，明天的任何兩岸事務，都可能依據其荒謬的領土主張而被歸納為「內政」，無需經任何事先告知與協商─換句話說，要你任其宰割，還不許有意見。

從「溫水煮青蛙」地試圖將臺灣在國際上「去國家化」，再到藉M503事件將兩岸事務「軟土深掘」地全面「內政化」。你可以一次一次屈就於經濟利益或政治壓力，換來暫時的平靜；但你其實心裡也清楚：無論你再怎麼地忍辱與委屈，之後永遠都還有下一次，而其蠻橫與鴨霸的程度更只會過之。

與大國比鄰的命運中，或註定了小國能採取的籌碼始終有限；但在守護飛安、捍衛人權，以及堅守國家主權與尊嚴不該被「軟土深掘」的關鍵時刻，或容不得我們有任何的放棄與妥協。

（作者為台灣大學國發所碩士生）

外敵內應考驗天然獨世代

◎ 李雨蓁

兩岸政策協會昨（廿二日）公布「中國開通M503航線」民意調查結果，有近七成五的民眾不贊成中國片面開通M503航路，並有近六成五的民眾認為中國的做法是對區域安全和現狀的破壞與挑釁，但M503航線僅是中國統戰的冰山一角！

中共在十九大後仍持續遵循習近平愛用之槍桿子、刀桿子及筆桿子的統戰策略，從二○一七年年底，被搜出人民幣及統戰價目表的新黨青年軍王炳忠，能看出滲透、分化的刀桿子已滲入青年世代；到今年無視國際壓力，強行開通M503航線，並令中國航母遼寧號通過台灣海峽，為以武力威嚇台灣的槍桿子；最後，在網路及媒體輿論中，以「跨年夜大咖都在中國」等風向，貶低台灣人及台灣歌星，並下架林心如被舉報受台獨補助（實為文化部補助）的電視劇，讓曾表態「中國一點都不能少」的林心如再次喊出：「永不支持台獨」，這筆桿子確實替中國在青年世代影響頗巨的文化娛樂統戰中，增添不少力道。

對M503航線事件，政府提高防禦策略，對中籍東方航空、廈門航空的春節加班機申請，祭出不核准飛行之規定，作為談判籌碼，向中國提出抗議，此舉在民調中獲得六成三的民意支持。然而，中國國民黨立委黃昭順、林德福、李彥秀卻「以維護台商權益之名，行護航中國之實」，質疑蔡政府此項政治動作。猶記M503開通之初，國民黨重砲轟擊蔡政府「失去談判籌碼」，但私下仍持續與中國保持密切交流；如今卻對「禁航籌碼」大力批判，態度反覆，能看出台灣部分政治人物已成為中國內應，對台灣主權治理「扯後腿」不遺餘力。

台灣民意雖已明顯與中國策略背道而馳，但眼看中國統戰步步逼近，身為即將撐起台灣未來世代的青年，怎麼能不對中國及中國在台內應提高警覺？不對台灣國家主權的捍衛憂心？畢竟，在中國內應尚未失去國會代表席次前，在台灣尚未向國際宣示擁有獨立主權前，中國統戰可是一天都不會停止的！

（作者為視覺展場設計師，基進黨中央評議委員）