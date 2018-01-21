自由廣場》三井倉庫 還給民眾開放討論

◎ 林奎妙

十九日，柯市府在三井倉庫遷建基地舉行上樑典禮。官員、專家、廠商站在組裝不回去的半圓形山牆前合影，宛若獵人們在獵物的屍身前留下英姿、宣告春天降臨西區門戶：花了大把公帑，終於以綠地、廣場取代了民宅、老建築，未來再以燈節等活動資源拉抬此門戶新地景的形象、持續創造話題，便能以「有感施政」作為選舉口號。

但市民朋友未必清楚，眼前視野開闊的「景觀改造」只是選前討巧伎倆，檯面下半年來如火如荼推進的各開發案，才是西區門戶計畫的真相：台北舊市議會已完成地上權設定，雙子星招商說明會座無虛席，台鐵在玉泉公園西側的基地與台北郵局開發案，也通過初階都市計畫變更。意即，整個西區門戶廊帶，未來將陸續冒出許多超高型大樓。那麼，位在西區門戶核心區的三井倉庫，是配合開發調性進行活化，還是能守住公有文化資產的底線，將歷史價值具體轉置在空間功能上？

若照市府規劃，三井倉庫八月試營運將提供旅遊訊息、美食、藝文等服務，但台北車站附近並不乏此類空間。又，倘若市府採招商經營模式來實現這種大雜燴想像，難保三井倉庫不會變成誠品地下街的地面延伸。

重探西區門戶的空間爭議，街友的行李寄放、移工假日的休閒需求，皆是重大公共議題。在忠孝橋拆除前，三井倉庫曾是街友的避難所，若未來三井倉庫能提供附近街友簡易淋浴設施、或作為行李寄放倉庫，不但可延續城市邊緣的歷史，也可彌補去年市府差點粗暴清理街友家當的決策。

此外，三井物產的發展史與殖民政府的拓殖政策息息相關，曾為南進基地的台灣，若能深化三井倉庫的歷史意涵，以移工相關的文化活動吸引跨國勞動者前來認識曾共有的歷史命運，也比美食、藝文、旅遊資訊站更具能體現「門戶」的實質精神。

呼籲柯市府，與其在官方致詞中隔空感謝文資團體來洗白爭議，不如把握空間活化階段作點像樣的事，修補西區門戶支離破碎的公共性—由民眾搶救下來的倉庫，請還給民眾開放討論！

（作者為文化工作者）