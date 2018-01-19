自由廣場》初選這個鬥爭工具

◎ 陳茂雄

中國國民黨的公職候選人初選從未實施全民調，地方派系掌控黨機器後，突然宣布初選制度改為全民調，中國勢力趕緊開記者會反對，只是黨中央堅持全民調。所以會有這種場景，是因為中國勢力失去黨機器之後，宣布從今年的地方選舉開始反攻，掌控黨機器的地方派系趕緊將初選制度改為全民調，利用綠營來封殺統派候選人，地方派系才能穩操勝算。

中國國民黨地方派系這一招是從民進黨抄過去的，因為民進黨早就實施全民調，民進黨推動全民調的初選制度後，台獨的聲音立刻消失，因為發出台獨聲音會被藍營支持者淘汰，大家不敢提。真奇妙，全民調的威力竟然比習近平厲害，可以使台獨噤聲，甚至於還有候選人相當討好中國國民黨，以便獲得藍營的支持。

以前民進黨推動全民調的初選，只抑制黨內的台獨聲音，未來卻可能使民進黨解體。蔡政府上台之後，由於政治敏感度不足，連好的政策都會引起民怨，大家將這一筆帳算在總統身上，造成蔡英文的民調溜滑梯，幸好中國國民黨內部的中國勢力及地方派系鬥得太厲害，元氣難以恢復，要執政有困難，有點類似二○一二年的民進黨，雖然馬英九已搞得天怒人怨，但崩解的民進黨元氣還未恢復，馬英九還是高票當選。

總統民調拉不上來所出現的危機不在於中國國民黨，而在內部。蔡團隊好不容易熬到雞犬升天，很擔心內部有人搶總統候選人的位子，因為依據全民調，有太多人的民調超過蔡英文。雖然重量級人士都已公開表示，絕對不會選二○二○年的總統，只是蔡團隊不相信，對重量級人士常出現掣肘的動作。明鬥還有和解的空間，暗鬥卻無從和解，未來兩年內若內鬥不斷，民進黨恐將垮在內鬥。

民進黨不如現在就修改二○二○年的初選制度，改為黨員投票與民調各半，蔡英文雖然民調不佳，黨員投票卻可獨領風騷，因為藍營不擇手段圍剿蔡英文，會引起黨員力挺她，如此就可穩住蔡團隊的心，消除內鬥才可能穩住政權。中國國民黨的地方選舉及立委雖有所斬獲，但難登總統寶座，只要民進黨不內鬥。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）