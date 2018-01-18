社論》鬆綁三大法 經濟自然好

行政院長賴清德日前出席「二○一八投資台灣高峰論壇」時表示，當前最重要的工作就是發展經濟，其中最核心的就是鼓勵投資，因投資不足就會失去經濟成長動能，也不利薪資提升。國發會主委陳美伶也在同一場合表示，上任後積極拜會外商與本土企業，發現企業界抱怨最多的投資障礙來自法規面，尤其是政府採購法、環評法及勞基法三大法，政府須加以修正與檢討，才能有效帶動投資。

小英執政至今，一直陷在改革與反改革拉扯的泥淖中難以脫身，造成施政備受掣肘，無法發揮卓著績效。新的一年，眾多改革大抵告了一段落，諸如年金改革、促進轉型正義、不當黨產、二修勞基法、水利會改制等，皆屬重要的結構性改革，雖因溝通宣導不足，執行欠缺細膩，與決斷力不堅定，致而改革以打折妥協作收，但無論如何，該做的基礎改革總算都上路了。如今小英應該迅速脫離被圍困的悲境，開闢新局。其實，小英的新局可由兩方面著手︰其一，改革必須更加堅定，充滿前瞻視野，例如解決刻不容緩、已形成國安危機的少子化與高齡化議題，以及由此衍生的教育、移民等問題，必須打破陳規舊範，台灣始有結構性翻轉的契機。其二，拚經濟應脫離口水與作文層次，官民全面動起來，以之做為小英未完任期的優先施政；而拚經濟最重要的是實作，並非漂亮口號，只有真正推動法令的修訂，以及到產業最前線了解業界需求，例如行政院到地方開五缺座談會，再加以政策配合，排除投資障礙，台灣過多資金才會停止外流，留在台灣，成為投資的活水。

總結台灣過去拚經濟的經驗，成功的幾大要素︰人才、資金、技術、管理與法規政策樣樣俱足，使得資源缺乏的台灣締造輝煌的經濟成就，並留下豐厚老本一直撐到現在。近年資金、人員與技術隨著廠商登陸而大量流向中國，助長了中國經濟的成長。但是，台灣資金依舊過剩，過度儲蓄仍然創新高，高科技人才充斥，甚至成為中企挖角的獵物；技術方面雖不到獨創性層次，但掌握了部分關鍵性因素，產業供應鏈的完整可迅速建構完成。

因此台灣投資不足，經濟陷入瓶頸，癥結恐怕不在資金、人才與技術的缺乏，而是法規政策面的羈絆；也就是現行制度法規無法與時俱進，配合產業的發展與創新。這些缺失的改進，就跟年金等社會面改革一樣，雖然艱難，但若未打通經脈血路，產業與經濟的運轉就難以舒暢通順。

在法規制度變革方面，台灣法律架構之所以被認為防弊重於興利，癥結在於公務員長期以來對法規的管制與防弊心態未改。尤其，「正面表列」使公務員心態逐漸變成「條文沒有說可以，就不敢做」，因此陳美伶表示，未來法律規範應從正面表列轉為負面表列，國發會的立場就是「法律沒有禁止的都可以做」！這是正確的態度，也點出問題的癥結。由此看來，台灣投資低迷乃是政府僵化與防弊的心態所致，治本之道，也就是勞基法修正時所落實的「彈性與鬆綁」。誠然，鬆綁與彈性，最容易淪為圖利特定產業與財團之譏，也必然引起網路酸民的批判，處理稍有不慎，可能又引發勞基法修正的風暴，期許執政者發揮承擔的勇氣，勇於說明，敢於決斷，法規的修訂方有可能完成。

勞基法、採購法、環評法，雖然不能說是台灣經濟發展的三大害，但也是大石頭；加上經濟發展到一定程度後，人們開始重視生活品質與環境，於是法律加上觀念的改變，就像天羅地網框住台灣的發展。目前，只要法律未有正面表列，或者出現抗爭，儘管新創事務有益於國計民生，官員仍不敢有所作為，於是一切停擺，台灣彷彿被凍結在時光隧道裡。其實，在自由經濟體系，經濟發展主要靠市場機制，民間自會尋找最好的出路，官方最好不要強行介入。但是，經濟發展的基礎建設，卻必須由官方排除障礙，鋪陳完備，這才是政府的責任。拚經濟已是全台灣的顯學，政府不應再空口說白話，把法規制度的鬆綁列為重點，打好發展經濟的地基，台灣經濟自然會有亮眼表現。