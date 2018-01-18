自由廣場》〈金恒煒專欄〉蔡英文的「司改」比不上一個「老綠男」

監察委員的補提名，不過小新聞，按道理不可能成為萬方矚目的「事件」；之所以成為媒體追逐的焦點，只因為陳師孟一人而已。按提名人名單先後次序，應當是「王幼玲等十一人」，為什麼所有媒體都標誌「陳師孟等十一人」？可見陳師孟才是中心人物。

在監委提名之後、同意之前，陳師孟出版了政論集《老綠男有意見》，「老綠男」其實是符號、是象徵，代表的是綠色價值。陳師孟在立法院的資格審查中，公開表達「扁案」是政治誅殺、誓言要用監察權糾彈「追殺綠營、縱放藍營」的法官、檢察官們。「老綠男」的正義之聲，嚇壞了這一幫吃定人民的司法人員。可惜的是，蔡英文的補提名中，太少陳師孟，太多楊芳玲。

難怪同意權一過，法官協會、檢察官協會（按，好像是在群組中大秀裸女照的協會）及律師全聯會通通跳將出來，根據《聯合報》的說法是紛紛「大反彈」。為誰反彈？難不成全是「對號入座」？原來「打綠放藍」的是法界全體！最可笑的莫過於所謂的「中華民國律師公會全聯會」了，這是一個極端保守的空殼公會，去年九月，佔百分之八十七的台北律師成員早就唾而棄之，已完全不具代表性了。法、檢、律的反彈現象，只說明一事：蔡英文的「司改」不從人改起，任憑現在的法官、檢察官、法界人士等胡作非為，一定失敗。蔡英文的所謂「司改」，比不上陳師孟的一聲獅子吼，原因在此。

問題是，只有陳師孟等二、三人，果能夠平反「扁案」、導正「馬案」？當然不容易。不過在黨國司法、藍色司法媒體連番操弄下「扁貪馬廉」的鑠金之弊，陳師孟在立院悍然拆穿，自有破冰的意義，更何況同一天，李前總統與陳前總統握手言歡，頗有魯迅詩：「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」之勢，從而為陳師孟晚年志業的突破，提供大利多的大環境。

陳師孟等人能不能使馬友友佔多數的監院改變成轉型正義的機制？難；能不能除去司法人員之穢？難。不過，監委的調查權，及於「各機關、部隊、公私團體」，有權「調查檔案閱籍及其他有關文件」，且各關係人員「不得拒絕」外，並無權拒絕「詢答」。（見「監察法」）有調查權，就能除弊。

即使司法體系鐵板一塊，要糾、要彈都很難成案，即使成案還要通過同樣藍通通的公懲會這一關。不過，監委有調查權，可以調閱法院、檢察署所有檔案，所以「換法官」啦、「教唆證人」啦、「非法取供」啦、違反「無罪推論」啦（如特偵組一字排開）、違反罪刑法定原則啦（如實質影響力）、在總統府內召集司法高層下指導棋…等等，都無所逃於天地間；更何況還可以約談卸任總統、法務部長、司法院長、法院院長、檢察署長…等，至少可以讓見不得光的齷齪、骯髒等事實，終能攤在陽光下。

為什麼黨國、黨國司法體系如此怕陳師孟？原因就那麼簡單。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）