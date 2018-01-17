社論》假民主與反民主的聯合陣線

民進黨的民調表現並不樂觀，但最有機會取而代之的國民黨更令人失望。蔣氏直系後代紛紛隱身歷史帷幕了，國民黨仍將兩蔣當作大海浮木，與轉型正義的社會氣氛形成極大反差。吳敦義反駁崇蔣的質疑說，「難道我們要無君、無父、無國、無家嗎？」 「如果你的阿公、爸爸生日，難道不祝賀？如果阿公過世多年，你享用他留下來的財富，卻不懷念阿公、阿祖的貢獻，這不是人性善良的部分。」似是而非，不自覺流露出對威權的仰慕、對民主的傲慢：不論主流民意的流水流向何方，蔣經國甚至兩蔣仍是萬變不離其宗，真不知該黨要如何東山再起。

吳敦義（中右）反駁崇蔣的質疑說，「難道我們要無君、無父、無國、無家嗎？」 「如果你的阿公、爸爸生日，難道不祝賀？...」似是而非，不自覺流露出對威權的仰慕、對民主的傲慢。（資料照，記者廖振輝攝）

民主，就是「人民作主」，吳敦義口中的君父，如果凌駕於人民意志之上，那便成了「假民主」。可惜，國民黨人似乎還想玩假民主，只想要人民的選票，不尊重人民的選擇。他們希望台灣人民停格在「開明專制」時代，永遠當英明領導的順民。先前，馬英九主張，總統直選採取「委任直選」，而非「人民直選」，也是同樣的思想作祟，人民只配唯上是從，不能伸張自由意志。結果，後來人民直選馬英九當上總統，果真他就「做民之主」來了，差點顛覆民主的核心價值。

馬規吳隨，昧於民主國家的政黨義務：「維護自由民主憲政秩序，協助形成國民政治意志」。二三五○萬人組成的共同體，努力朝國家正常化前進，而他們卻硬要台灣套上「一中」牛軛，充當另一個「祖國」的一部分。頭家不要一中，他們把一中當作無上命令。可見，那些人的反民主思想一以貫之，反人民自由意志，也反台灣獨立自主。甚且，他們還蔑視中國人民的自由意志，更不樂見中國成為民主大國。國共的「黨國神聖不可侵犯」共識下，享受台灣民主的那些人，幾乎從未行動聲援自由意志被摧殘的中國人民；劉曉波為代表的民主、維權人士慘遭國家暴力荼毒，他們彷彿無動於衷。

所以，崇蔣、謁蔣，不論是老蔣還是小蔣，都不單單是個人嗜好而已，這種現象反映了從骨子裡仇視民主，也因而附和一黨專政者，連中國都只能專制不可民主。國共兩個兄弟檔，從漢賊不兩立到不再反共要促統，所呈現的是國民黨不惜撕掉民主的假面具，「返祖」到已成過去式的兩蔣黨國獨裁，從而無縫接軌到另一個黨國獨裁的現在進行式。如果說，二○○八，台灣人民還看不清國民黨「返祖」的危險性，至少二○一六已經大澈大悟了。繼續君父、阿公、爸爸，自外於台灣民主洪流，擺在台灣人民面前的政治選擇，等於是「真民主」與「假民主」的較勁。

反觀，藍營統派以外的主要政黨，落地便帶著民主基因。不論個別政策取向，他們至少都尊重人民自由意志，而非訓令人民俯首於「家父長制」，包括台灣的終極目標取決於二三五○萬人，絕不是以教條框限合理的想像空間。當前，於內，有馬英九式「一人專政」之殷鑑，於外，有習近平式「一人專政」的挑戰。台灣人民如何善用民主活力，確保「真民主」屹立不搖，成了一個必須問責自己的課題。二○一六的國共合擊力道，台灣還有逃出一劫的機會，面對更凌厲的窮台、買台、繞台、擾台，萬一「國明共暗」班師回朝，還有撥亂反正的救贖嗎？

追討黨產，轉型正義，本是促使國民黨落地生根的助力。遺憾的是，國民黨內不同傾向的勢力，一致捍衛著「中國的國民黨」，拒當「台灣的國民黨」、「民主的國民黨」。於是，在台灣民主競爭的表象之下，暗潮洶湧著敵國的進擊暗流，假民主與反民主的聯合陣線，企圖顛覆台灣的自由與自主。此所以，民進黨再度執政，更應以總體有感政績滿足民之所欲，以免馬失前蹄造就另一次政黨輪替，衍生民主崩盤的骨牌效應。執政者既有「不然選蔡英文做什麼」的氣概，便要體會完全執政四個字的重量；領導走在歷史浪頭上的台灣，更要有智略守護人民自由意志、鞏固國家獨立自主。