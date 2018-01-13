自由廣場》勞基新法 不必坐著挨打

◎ 金人彥

新版「勞基法」甫一通過，便赫見許多網路傳媒，紛紛出現各種新版「勞基法」的懶人包。比對這些懶人包與新版「勞基法」的條文及箇中立法精神，明眼人必可發現，內裡實摻有許多蓄意造謠的不實內容。尤有甚者，不只知名平面媒體的政論及方塊文章，甚至許多甚有影響力的網路時評媒體及以時評起家的網文寫手，更前仆後繼逕以這類參雜了錯誤解讀、甚至是惡意造謠之不實內容的懶人包，對政府及新訂「勞基法」予以數落、攻訐。面對此種事態，誠心建請蔡總統、行政院長及相關部會不可等閒視之，而應採取積極的行動。個人認為，以下三點，應是可供參考的行動方向：

其一，政府應責成相關部會仔細蒐羅在網路上散布的新法懶人包，針對造謠或不實闡述部分嚴正澄清、公開釋疑，不論在新聞媒體或網路媒介上；其二，政治是妥協的藝術，「勞基法」所以二修，明顯是向資方妥協，欲以更彈性的工時計算及加班薪資的計算程式，讓資方願意配合「勞基法」，停止以少接單、不讓底層勞工加班的手段，一來懲罰必須靠加班費增加實質收入的勤苦勞工，二來對「勞基法」進行抵制，逼迫政府讓步。如此，政府便應大刀闊斧，拿出具體的作為，以向勞工朋友展示政府更想兼顧勞工權益的決心。而最便捷又有效的治標做法，就是「還給勞工七天國定假期」。就算不能還足七天，還四天、五天，也是一種最直接的表示。另，藉著重新還給勞工國定假日，亦可順勢重訂許多不合時宜的國定假日的名稱，一舉兩得；其三，欲向勞工展示政府捍衛勞工權益的決心，治根的、也是最實質的做法，便是從現在開始，劍及履及的依據新版「勞基法」，實施徹底而嚴格的勞檢，揪出不依新版「勞基法」規定，甚至是蓄意鑽法條漏洞的資方，予以明確的定罪和裁處，如此不獨能公開警惕惡質資方，也能提升勞工大眾對新法的信心。

（作者為大學講師）