自由廣場》勞基法是修好不是修惡

◎ 黃麒儒

勞基法順利三讀通過，把去年修法造成的無彈性，化為有彈性，且不失去年的修法精神，在中小企業與勞工間能平衡，其實不容易，看民進黨、國民黨與親民黨在挑燈夜戰時，還能平順走完就知道，這才是民意所歸，但少數勞團與在野黨仍然以勞基法修惡為標籤式的抹黑，實在令人不敢苟同。

以核實計算加班費倍數與加班時數來說，感覺會違背「以價制量」的原意，但現實面，以價制量已經變成用破碎排班、找計時人力的方式來應付，所以原來的員工沒有賺到加班費，還要面臨破碎排班的問題，而企業找計時人力，要面對熟練度不足、工作良率不佳的問題，真的是雙輸的局面，政策達不到效果，還產生危害，這樣的修正怎麼會是修惡？

再以「月加班工時提高到五十四小時」這句栽贓的話術來說，此次修法是改成總量三個月一百三十八小時，單月原則四十六小時不變，可以勞資協議、備查當地主管機關，以提高到五十四小時，來因應台灣急單式的產業型態，換言之，如果連續兩個月加班五十四小時，那第三個月就只能加班三十小時，平均還是四十六小時，卻多了勞資都有運用的彈性，為什麼是修惡？

最後，這次修法是順著去年的修法，很多人大概沒實際看過去年之前的勞基法，所以感覺不到進步，以前這幾條修法，勞工面對加班，只能選擇接受或拒絕，沒有把「協議」實際加入母法來保障。而去年的修法與今年的修法，把勞工的協議權明確入法，而且還加到加班時數安排等條款中，如第三十二、三十四、三十六條等，更把送當地主管機關備查也入母法中，這些就是以後可以加強勞檢的根據，所以勞工、工會權利更受母法保障，而且還強制地方主管機關留存可供勞檢的勞資協議，為未來擴大勞檢執法留下空間，就好像當年垃圾不落地政策，是為了後續實施垃圾費隨袋徵收政策的前置立法一般，這就是進步的立法，只是需要一步一步調整，給產業時間，特別是已經在照顧高齡勞工的傳統夕陽產業，有彈性、有目標、有步驟，怎麼會是修惡呢？

（作者為大學經濟系兼任助理教授）