自由廣場》穿裙子的適不適合統帥三軍？

◎ 許錦文

台灣主權一直流失，但中共還是不滿意，擅自劃定M503航道，現又片面由南往北飛，霸道不跟台灣協商，不把蔡英文總統放在眼裡。習近平已經蠻橫地片面破壞現狀，現要看蔡政府如何接招？

筆者認為，蔡英文總統態度要強硬點，否則會被習近平看破手腳，進而造成台灣統派人士有機可乘，批評是蔡英文不承認九二共識的後果。想當年李登輝提出兩國論，以及陳水扁提出一中一台說，中共也不敢如此戲弄台灣，因習近平也怕萬一擦槍走火，承擔不起政權及經濟崩裂的後果。

台灣出現首位女總統，但執政一年七個多月來，因對中共的軟弱，導致中國軍艦及戰機的不斷環島騷擾戲弄台灣。台灣人不做義和團，但也不是被嚇大的，現倒要看穿裙子適不適合當三軍統帥了！

（作者為退休教師，雲林縣民）

◎ 宋醇誼

「政府處理兩岸事務的態度您認為：恰到好處？太過強硬？太過軟弱？漸入佳境？」這是週一晚上「政經看民視」節目即時民調的題目，結果認為「太過軟弱」者是其他三個選項總和的四倍多。某個程度上也符合該節目長期基調。

蔡政府被認為「太過軟弱」，意思是希望能「硬起來」。然而現實問題是，我們可曾理解本身有那些籌碼？怎麼使用？要求蔡政府對中國侵門踏戶要硬起來，難道沒想過蔡英文有她自己的「十八套劇本」？

個人倒是覺得，媒體在不論探索、鼓動或煽動民氣之餘，用一種比較正面、比較有助國家團結的角度出發，會不會好些？至於有人拿「女性」議論蔡英文總統處理中國機艦繞台、M503航道事件等，質疑其決策與領導能力，也未免太偏、太早了！

倒不是說女性為女性講話，就一年多來蔡政府施政觀察，光是年金改革這一項，蔡英文的魄力就已經遠遠超過同樣完全執政、也一度有心改革年金的馬英九；而經濟狀況的好轉，更是有目共睹，其能力絕對是馬英九所望塵莫及。今天中國軍機、軍艦在台海四周撒野，步步進逼，誰敢一口咬定蔡英文沒有能力處理？能力、魄力，和是不是穿裙子的，根本一點關係都沒有！大家應該不分黨派，團結面對中國威脅，一起為保衛家園努力才對！

（作者任職金融服務業，新北市民）