自由廣場》（青年時評）時力vs.民進黨 我站小政府這邊

◎ 張經偉

繞著勞基法修法等爭議，時代力量與民進黨正在府前院內公然對立著。如果，過去的藍綠對立，究其意識形態可視為「統獨之爭」，那筆者認為，如今的時力與民進黨，就是「大小政府」之分歧。而筆者先直言不諱地表態：我支持民進黨一方。

「大政府或小政府」簡而言之，即為政府對民間的控管力道是大是小。以今天常用的政治學光譜來說，小政府偏向自由主義（資本主義）以右，大政府則為社會主義以左。過去兩蔣獨裁時代，承襲自孫文的「聯俄容共」政策之氣味，中央政府相當之大：黨國一體、戒嚴、動員戡亂、土地改革、計畫經濟…都是仿自蘇維埃的左翼大政府。如今解嚴三十年有餘矣，轉型正義即是要防止威權當年之覆轍。因而，究轉型正義之中心思想，難道不該是要將政府由大變小麼？

不難理解，方經歷馬前政府低薪氛圍、官商勾結之亂政的台灣社會，風氣相當左傾，必期待一個大有為的新政府，扎實有力地公平分配各種資源。民進黨的勞工政策，其實是個與此風氣相反的小政府政策，它將安排員工休假之權力，多下放予民間企業，不難想像會引起爭議。然其與馬前政府以黑箱等違法毀政之手段在圖利兩岸官商集團，不應被視為同一脈絡。馬者，官大商大；蔡者，官小商大。如果左派人士與時力等在野黨團，擔憂中央政府這般的經濟自由放任，會使得企業主有壓榨員工之可能，難道吾等不是該對各家企業以風評監督之？訊息流通迅捷、輿論強而有力之今日，這不會是難事。為何要選擇期待中央政府強力訂定嚴明法規、走回大政府之老路？

而除了勞工政策，時力先前的「反歧視法」之提案，更是該黨大政府主義思維之體現。為了維持「社會友善」而在藝文創作出版問世前，先檢視其中是否有「歧視」之符號，這與戒嚴時期，為維護「社會安穩」而讓公權力進行言論與出版審查，豈不是殊途同歸？

不論其立意號稱如何良善，讓公權力龐大，對民間就是潛在危機。大政府今天可以有力推廣好事，明天可能就大力做了壞事。我支持民進黨走向小政府主義。濕寒冬夜中絕食陳抗的時代力量，我同情，卻不認同。

（作者現任教職，清大歷史所碩士）