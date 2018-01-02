自由廣場》假日看診 醫改會紙上談兵

◎ 蕭勝明

拜讀貴報十二月卅一日報導「週日生病 找不到診所」，醫改會認為診所可調動人力或改變看診時間，讓週六、週日仍有診所開診。實是紙上談兵。

健保開辦之前，假日多有診所開診，甚至全年無休。提供民眾便利就醫之外，醫師診次增加，也代表診察收入增加。

有了健保，政府以點值打折給付之外，另以「合理門診量」作控管。九十年一月一日開始「合理門診量」，一○四年二月一日起實施「西醫基層合理門診量新制案」。美其名「維護基層醫師身心健康、抑制診所衝量」，實在是巧立名目剋扣醫療人員的勞務所得。

所謂「合理門診量」，重點為「每月看診廿五日以下，以實際看診日數計算當月合理量；每月實際看診日數廿五日（含）以上者，以廿五日計算當月合理量」。

健保要求各診所每日看診卅人為「合理量」，給予足額「點值」（目前為三五○點），超過卅人以上，則點值分階減少。卅一至四十人，每人可得二五○點，四十一至六十人，二二○點。依次下降。

基層醫師看診，越用心越認真，越看得好，病患越信賴，且近悅遠來。健保制度卻讓基層診所病患越多，收入越少，無異強迫良醫「做功德」，而且已經十七年。

健保公營門診，都不堪虧損陸續關門，足證點值給付遠不足診所常態支出，基層診所已是苦撐。如今「一例一休」，診所理應給假日員工加班費和例休，但錢從哪裡來？

就算假日仍有開診，長久以來，診所在處處核刪下，多方限制檢驗與診治，只能開三日一般用藥避免核刪。民眾不信任診所，醫學中心又沒限制看診，掛號費又不是付不起，為何不去？診所開診，付出高額人事費用，卻沒病患可看，不關診休息又將如何？

醫療團體，多方要求提升診察費用，至少回歸「一點一元」，讓醫療勞務得到合理給付。所謂健保監督團體，甚至健保署本身，都舉「維護民眾看診權益」之名，壓抑醫療所得。掛號費廿餘年前二百元，如今仍是二百元，相對的，國民美食牛肉麵，已從五十元漲到二百五十元，寧不可悲。

基層診所等無人、請不起假日員工，不能關門休診，還要我們做功德到幾時？

（作者為基層診所開業醫，新北市民）