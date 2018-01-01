自由廣場》機場本身 也是個笑話

◎ 楊其文

這是一個大笑話，新版的台灣二代晶片護照底圖，誤用美國維吉尼亞州杜勒斯機場的圖片，事發後外交部第一時間否認，並鄭重保證絕對是桃園機場，隨後又臨時召開記者會，改口坦承錯誤為參考網路圖片，並因此向國人致歉，相關官員遭降處調職。

這個杜勒斯機場（Washington Dulles International Airport），可是一個大有來頭的機場，距離首府華盛頓只有四十二公里，由著名芬蘭裔建築師艾羅薩里南Eero Saarinen在一九五八年設計，並以其具備優雅造型及友善的飛行體驗聞名於世。

杜勒斯機場。（圖擷自維基百科）

杜勒斯機場的設計改良了第一代入出境必須行走長距離通關的缺點，特色是避免交通節點跟衝擊，機場聯外的交通出入境動線採分開設計，出境下車處就能直接將行李託寄，進入前廳的空間很寬廣舒暢，登機櫃台設在大廳後方，辦妥登機手續後，直接在櫃台後方搭接駁巴士到飛機坪登機，提供旅客便利舒適的搭機經驗。

大華盛頓地區前後有三個機場，杜勒斯機場在一九六二年由甘迺迪總統揭幕啟用，是提供華府地區各國外交人員進出的主要機場，所以在一九八四年改為國際機場，台灣的外交人員不可能不知道這座機場。

當年中正國際機場（二○○六年改名桃園國際機場）的興建，就是參照杜勒斯機場作為範本，只是硬要轉換成中式建築結構，而且興建概念又停留在第一代冗長的走道式登機口，功用與機能完全走樣，所以就畫虎不成反類犬，鬧了笑話。

當年中正國際機場（二○○六年改名桃園國際機場）的興建，就是參照杜勒斯機場作為範本。（網路）

因為桃園機場的外殼當年是抄襲自杜勒斯機場，所以印刷廠的人員可以不明就裡，但是作為外交人員沒有理由無法辨識出兩者的差異，況且桃機的外觀經過整修後，更與杜勒斯機場明顯不同，外交部經過層層把關蓋印後，仍然沒看見圖片錯誤的現象，導致領務局長失職下台，也不過是剛好的懲處而已。

這個事件讓我們看見官員行政草率馬虎的一面，也讓我們知道為什麼所有決策都要層層蓋章，以便官官相護並且分散風險的道理。

結論是：唯有落實養兵貴在精不在多的真理，提高工作職能效率，並給予適當的報酬待遇與考核，政策才能務實推行，政府也才能上軌道。

（作者為國立台北藝術大學教授）