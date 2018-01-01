自由廣場》一月一日星期一談英文

◎ 曾泰元

二○一八年的一月一日是星期一，新一年的第一天就碰上週一，這樣的三一組合並不常見，估計是每七年才有一次的偶遇吧？

這個難得的機緣，讓我想到春節的吉祥話「三陽開泰」。三陽開泰是農曆年時的祝賀語，藉以表示正月新春，萬象更新的景象。今逢此國曆元旦之三一吉日，姑且加以挪用，給自己增加點奮發向上的正能量，何嘗不可？

一月的英文是January，源自古羅馬神話的兩面神「雅努斯」（Janus，或譯「杰納斯」）。雅努斯是個門神，前後各有一張面孔，既能回望也能前視，所以亦是終結與開始、過渡與轉折之神。一月承先啟後，終結過去開創未來，雅努斯的角色恰如其分。

星期一的英文是Monday，來自古英文，mon是moon（月亮）的異體。Monday的本義為moon’s day（月亮日），譯自拉丁文的dies lunae（day of the moon「月亮之日」），這或許讓人聯想到日文的「月曜日」。

是的，其來有自。日曜日是星期日，月曜日是星期一，火曜日是星期二，水曜日是星期三，木曜日是星期四，金曜日是星期五，土曜日是星期六，按照「日、月、火、水、木、金、土」這「七曜」的順序。不只日本，韓國也用這套系統，二者都受到中國古代的影響。但追根究柢，以七曜為一週的曆法觀念，是古時候由印度傳入中國的，這與歐洲的星期概念同出一源，都是來自兩河流域的古巴比倫文明。因此只要細心比對，就會發現東西方的體系對應契合，殊途同歸。

長話短說，英文的星期名譯自拉丁文，再以日耳曼的元素在地化而成。

古羅馬一週七日的拉丁名取自七曜，而這七曜中的五星（火星、水星、木星、金星、土星）之名則源自神話：火星（Mars）得名自羅馬神話的戰神「瑪爾斯」，水星（Mercury）得名自羅馬神話眾神的信使「墨丘利」，木星（Jupiter）得名自羅馬神話的主神「朱庇特」，金星（Venus）得名自羅馬神話的愛神「維納斯」，而土星（Saturn）則得名自羅馬神話的農神「撒頓」。英文在翻譯一週七日的拉丁名時，便從日爾曼眾神當中尋找類似的加以替代。

111，一月一日星期一。我們從一月（January）和星期一（Monday）的英文談起，上溯古羅馬和巴比倫。新年伊始，我們彷彿也有了歷史的悠遠與時間的縱深。

（作者為東吳大學英文系副教授、前系主任）