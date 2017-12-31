自由廣場》朝鮮危機的兩岸風險

◎ 施雅軒

二○一七年十二月二十七日國家利益（The National Interest）網站刊登寇謐將（J.Michael Cole）的一篇文章，題目為「美國攻擊北韓：是否中國反擊台灣？」，其中最重要的立論點是：未來朝鮮戰爭若爆發，北京政府會基於東亞軍事歷史矛盾，利用美軍無法分身，因而藉機攻擊台灣；該論點在現今共軍繞台航訓緊張的氣氛下，格外引起注意。然而筆者卻認為一碼歸一碼，在朝鮮問題上，中國並非與台灣是零和關係。

現今朝鮮領導人金正恩之兄金正男，同樣擁有朝鮮金氏家族的光榮血脈，在今年二月十三日於馬來西亞被殺，引發國際關注。金正日二○一一年十二月過世後，金正男便開始接受北京保護。二○一三年三月習近平當政後，根據日本五味洋治報導：「北京當局提升對金正男的保安級別，為保護金正男的人身安全，安排的貼身警衛和汽車都增加了兩倍。」那為何還會發生金正男被刺事件呢？朝鮮情報人員的積極性情資收集，當然是這個事件爆發的主要原因，然而繼續深究誰在中國的眼皮子下，尤其是中國十九大將要召開之際，將金正男計畫前往馬來西亞行程透露出去，這就成了天大的羅生門。

不管事情如何開始，金正男被殺，造成美中朝問題解決備案的損傷，當下之務，即是搶救仍住在澳門其子金韓松，以穩定朝鮮問題可存在的選擇要項，到了三月七日金韓松透過影片露面，對荷蘭、中國、美國和一個不具名國家政府表達感謝，十月二日華爾街日報與日本時事通信社報導金韓松曾停留台北三十分鐘，直接證實當時這個不具名國家，就是台灣。

台灣作為金韓松第一個轉機的國家，除了班機密集，行蹤不容易曝光之外，在當時中國情報混亂、內部敵我難辨情況下，台灣「較乾淨」的情報結構網，成了保護金韓松跨國團隊必然的選擇，台灣在東亞政局上，為延續中國於朝鮮問題的話語權，默默地完成一場救援任務。如今朝鮮問題風雲變色，中國會不會藉機攻台，筆者無從辨別，但答案或可透過上述插曲來摸索。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）