自由廣場》理性陳抗 誠實面對 解決紛爭

◎ 謝榮堂

集會遊行是憲法保障的權利，警察辛苦依法維護安全，但本月23日勞團申請集會遊行自當日9:00開始，遊行即未依照核准之路線，且自15:30即佔據忠孝東西路與中山南北路口，嚴重影響交通; 其後於18:03 宣布集會遊行結束。原約5000名之群眾，已多各自散去，然該約三百名年輕人，仍續佔據該幹道路口，違法集會，交通大受影響。18:15警察見狀況稍有緩和和人數減少，故開放中山北路右轉忠孝西路之慢車道，然該等少數人，竟然擅自攔阻車流，其後更到處流竄，逕率眾行走於快車道，干擾行進中車輛，佔據快車道、十字路口、恣意攔阻公車、趕著接小孩的車、衝撞警察...；（以上見電視及平面媒體報導），到22:25又鎖定目標，欲再衝往行政院，經警立即出動趕往處理，見無法得逞，又竄轉至臺北車站東三門，警察於24日凌晨才將該等以車載離，時間已長達6小時。若連先前勞團佔據路口的時間，違秩已超過10小時。期間，造成中山南北路、忠孝東西路、中華路、成都路、忠孝橋、市民大道等幹道車流嚴重堵塞，這樣對嗎？且他們釋放的訊息與行為，就是不願停止違法脫序之荒誕行徑，欲整夜不斷地在交通幹道流竄逗留，擾亂社會秩序。甚者，少數律師也陪著他們顛覆癱瘓幹道交通！這樣對嗎？其中部分律師不但未規勸提醒當事人守法，竟公然挑戰社會秩序及國家公權力，這樣對嗎？本次媒體未昧於事實，多能做客觀持平報導，誠屬可貴。然少數律師，僅就立場而不論是非，縱容少數違法脫序行為，忽視多數守法公民權利！尤其陪同違法脫序者，一路遊走街頭，霸佔道路、阻擋公車...，形同變相鼓勵繼續違法。民主法治之社會，並非只要律師在場，即可任意脫序違法.....。

台灣已經政黨輪替多次，確實已走向自由法治，可是竟然還有少數人，只要警察執法不合意，即誣衊默默辛苦維護治安的警察，難謂公平。社會秩序與國家公權力不容挑戰，自由必須尊重法治，尤賴警察中立嚴正執法。遺憾的是，每次類似勤務，不只耗費治安警力，警察亦常公親變成事主，媒體習以抨擊警察執法過當，違反比例原則，造成警民衝突云云。此次警察執法堪稱公允，類此違法脫序、恣意胡為，連媒體都看不下去了！尤其絕對無法接受，汙指警察脫女性陳抗者之衣褲，依據蒐證畫面純屬誤解，衣服是她自己所脫；至於所謂維權律師遭逮捕，警方亦以蒐證資料表示，當時有律師自己要隨同上車、也有已上警車，但表明要下車者，警察也都當場讓他自由離去，律師遭逮捕實屬誤傳。

民眾有藉集會遊行表達言論自由之權利，但表達意見，應該理性、不應恣意違法脫序，鼓動挑釁，刻意造成街頭衝突，更不應反過來歸咎維護秩序的警察。如此倒果為因，非解決問題之態度，政府、陳抗者、社運人士、律師、警察都應誠實面對處理問題，衝突、偏頗只會撕裂社會，無法產生正面能量。天佑台灣！（作者為文化大學法學院教授）