違章建築是脫法、違法的空間構造，在台灣的都市和鄉村都存在，尤以都市影響景觀為甚。（資料照）

違章建築是脫法、違法的空間構造，在台灣的都市和鄉村都存在，尤以都市影響景觀為甚。若加上並不算違法的鐵窗，造成許多因火災不易逃生的悲劇，日復一日，年復一年，不斷在新聞報導中上演。

車禍頻頻，幾乎每一天的新聞報導都有亡命事故。不遵守交通規則、酒駕，高速公路和一般車道都一樣。明顯的人禍，不只傷人也害己。不管無心或有意，肇事者造成傷害，而被害者無辜的苦情，甚至悲慘，徒呼奈何！

這都是近代秩序未形成的後遺症。近代秩序是法秩序，與傳秩序不同。以交通為例︰從前在鄉間小路或小橋，行進的規矩是尊老先行，而現在呢？以交通標誌紅綠燈號象徵的法秩序，以號誌為準，遵守號誌才形成秩序。

交通的近代秩序，在高速公路最為明顯。快速通行的車輛，駕駛人除了須確認車況良好，更應遵守行駛規範，速度控制、變換車道、超車…，都必須確實依照規則。在一些歐洲國家，譬如德國，行駛高速公路不限速，正常狀況亦不會發生車禍，這就是近代秩序之助。

進步國家通常近代秩序良好，亦就是法秩序良好。建築物會依法規設計建造，取得使用執照後不會逕行任意改裝加建。建築法規的建蔽率、容積率、消防、景觀…，莫不如此。但在台灣，不說一般市井小民，即連官署建築也充滿違章構造，不出事則已，出事則不可收拾。

問題出在台灣這個國家的戰後，沒有真正的法秩序形成的近代秩序。黨國體制、戒嚴時代，統治權力本身的合法性不說，戒嚴控制的是人民的思想、精神，而放縱某種身體的脫法違規。某種意義是控制心靈而放縱肉體、控制文化而放任經濟。這也是戒嚴長時期能被忍受而無重大反抗動亂的原因。

累積的弊病是社會物質性功利主義性強、精神性的意義、價值追求心弱。只依賴傳統的倫理、道德性，台灣社會在被稱許的良善人性雖顯示好的一面，但法秩序未落實，近代秩序未形成，讓台灣這個我們自認的國家尚不能稱為一個進步國家。人命喪失於車禍、違建火災的數目，顯示的正是血淋淋的控訴。

（作者李敏勇，詩人）