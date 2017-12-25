社論》這就是台灣所面對的中國！

中國領導人習近平在中共十九大宣示， 要從現在到二○二○年，全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，建構新時代中國特色社會主義。這是習近平中國夢的具體圖像。習近平是繼毛澤東、鄧小平之後的新強人；不同的是，毛鄧接手的是百年積弱不振的中國；而習接掌的中國，則為歷經三十多年經濟發展，積極擴張軍備的強權，其中國夢實現的可能性頗大。然而，習的中國夢究竟是帝王夢與強權夢的結合，或是真正的中華民族百年復興？對世人而言，又是否為午夜驚恐的夢魘？

中國的崛起是不可否認的事實，無論經濟或軍事，它在全球事務的影響力與日俱增。中國的存在，連全球最大強權的美國都不能不正視，而身為其野心侵犯首要目標的台灣，更不能不深入了解這個最大的敵人，本質是什麼？正確理解，才能找出因應對策，得以安身立命。最重要的課題，必須探究中國崛起及其政治社會發展脈絡，何以成為一種特殊案例，徹底粉碎了上世紀末學界對文明發展的樂觀期待。上世紀末，由於科技、網路、資訊與全球化的快速發展，東歐共產集團的崩潰，多數學界對文明的進展，充滿光明的想像，認為人類將掙脫不合理的制約，消彌一切衝突的因子，打造一個以全球為平台，消滅國家疆界的政治與經濟整合，而民主體制與資本主義終將成為人類文明的發展頂點。這就是日裔美籍學者福山所謂「歷史的終結」，日本學者大前研一的「民族國家的消失」，以及湯馬斯．佛里曼的「世界是平的」等烏托邦。然而，廿一世紀的中國更往專制、獨裁，與民族主義方向發展，卻讓這些美麗的預言顯得幼稚天真，禁不起現實的檢驗。

一部中國的歷史，歸結起來乃是一種朝代循環的模式，形式上是朝代的更迭，換換招牌，但權力集中、獨裁的本質不變。而中華人民共和國的建立，仍延續歷來皇朝的內涵，差別只在於家天下變成黨天下、皇帝變成國家主席、總書記。尤有甚者，中共以無產階級革命起家，原欲推翻封建體制與資本主義，孰料，取得權力後，仍難脫貪婪人性的制約，革命的理想與浪漫情懷從此異化、變質，中共領導人赤袍加身，成了新階級、新皇帝。而無產階級並未翻身，只是轉換了身分，淪為中國特色社會主義的新奴工，或者隱身在都會陰暗角落的低端人口。

中共的統治係將現代科技內涵注入舊社會與舊權力結構之中，其統治技巧日趨先進與嚴密，讓異議份子無所逃於天地之間；而在經濟上，則採行敵對資本主義的激勵機制，而非堅守共產理念的號召，如此務實的操作，締造了經濟的高度成長。易言之，中國在經濟發展模式上，仍循著亞洲雁行理論的軌跡前進，是包含台灣在內的亞洲諸多經濟成功故事的一個章節，並非前所未見的案例，但因其他亞洲小龍只是小經濟體，中國卻是龐然大物，因此飛行起來氣勢磅礴，驚動四方。更重要的是，由於權力結構與意識形態不同，乃產生截然不同的資源分配模式。民主國家經濟成果，歸全民共享，保障私有財產，藏富於民；而共產中國，則由國家壟斷一切，少數民間巨富乃政商掛鉤或政策扶植的畸形產物，掌權者隨時可以收回。可說，其他小雁的財富根植於土地，踏踏實實；而中國的財富則被少數人壟斷、分贓，仿若在風中飄蕩。

中國特殊的統治模式，印證了科技的進步無法解決人性的醜陋，物質與經濟的成長並不必然帶來民主，反倒在強力洗腦與精心操控下，塑造出高度政治控制的政體，無論對內或對外，表面和諧穩定，實際潛藏衝突的種子。這就是知名政治學者杭廷頓提出的文明衝突理論，即大批民眾會因共同的語言、歷史、傳統、宗教傳承，而匯聚出共同的文明，相對的，不同的文明則成為衝突的引信。可怕的是，中國權力集中，社會同質化，言論一言堂，民族情緒高漲，對外仇恨氛圍瀰漫，加上強化軍備，已成為全球最大的未爆彈。這樣的中國，就是台灣所面對的敵人。