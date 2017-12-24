自由廣場》正面應對中國軍機擾台

◎ 劉一德

中共十九大後兩個月來，中國軍機已十度繞台。正當國人對國軍反制作為產生疑慮之際，國防部竟於近日宣布，「由於中共機、艦遠海長航常態化，如無特殊狀況，將不再發布訊息。」所幸蔡總統當機立斷裁示，國防部應「適時揭露相關訊息」，否則後果難以想像。

綜觀近一年來中共空軍突破第一島鏈所進行之軍事挑釁，國防部經常於日本防衛部公布後，始被迫向國人公開，且不外一再重複「監控」一詞，實不足以昭告國人，國軍反制敵軍之積極態度和能力。此由蔡總統要求，「國軍持續加強聯合情監偵作業，嚴密監控海、空動態，精確掌握共軍可能行動，防範低空不明目標突襲，相關訊息也要適時揭露，讓國民安心，善盡我們作為區域安全穩定貢獻者的責任。」可見一斑。

不論就國家安全、人民對政府信心或維護區域安全的角度視之，中共軍機一再繞台擾台行徑，乃對台實施軍事戰、心理戰及宣傳戰之總體策略運用，絕非馮部長「不需要跟著別人的心理戰起舞，國軍有責任、有能力並願意承擔這些壓力，才決定不再公布」能等閒視之。

基於戰備機密，有些資訊固然不宜公開，但讓民眾了解機型、架次、駐地及航線等基本資訊，實屬人民知情權之必要範疇。更何況，就算我方不公開，讓日、韓、美等國家率先公布，甚至火腿族都能專美於前，定有損於國人對政府及國軍之信任。與其掩蓋事實，造成人心惶惶，不如誠實面對，揭露相關訊息，加強敵我意識，同時去除「國防布」之負面形象。

（作者為台聯黨主席）