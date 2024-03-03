晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》翁曉玲與牛煦庭 高中公民死當

2024/03/03 05:30

◎ 翁建中

立法院新會期已開工兩週，新任立委們的問政內容，也讓選民目睹荒腔走板、毫無常識。翁曉琳作為旅德法學碩博士，搞不清行政立法的相互制衡；牛煦庭不懂宗教自由，將信仰與政治混為一談；民眾黨立委圖鑑神似遊戲「神奇寶貝」LOGO，抄襲與致敬只在一線之隔？

基本法律與公民常識，高中公民課本明明都有傳授，新科立委卻一個個毫無基本知識，站上最高民意殿堂，卻做出最低的表現。

國民黨不分區立委翁曉玲在臉書說「憲法上『立委質詢官員』的制度，是『立委問，行政院答』的『上下質詢』。」但憲法增修條文第三條第二項第一款所規定，立院有報告之責，政院有質詢之權，是基於民意政治及責任政治所制制度，憲法設計之權力分立、平等相維原則仍維持不變。這在釋字461都寫得很清楚，哪裡來的上下關係？

桃一選區立委牛煦庭，在質詢台干預個人信仰自由。凡涉信念與精神之信仰思想都應受絕對保障，怎能憑立委質詢權侵害個人與宗教的互動？牛煦庭曾在桃園神社事件說「神社代表公部門態度，也涉資源運用，應和宗教保持合適距離」如今換了位置換了腦袋，信仰只不過是他操作輿情流量的工具罷了。

民眾黨新推出的立委圖鑑更誇張，被爆神似遊戲LOGO，文宣部主任李頂立竟說設計的初衷其實就是「致敬」，但《著作權法》第十條已規範「致敬」須是觀念與思想的模仿，而不是改作或重制。民眾黨過去涉抄襲事件不勝枚舉，從論文、選舉口號、再到圖示。對創作都毫無尊重，怎能安心看他們尊重國會？

（作者為國立東華大學歷史系學生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書