自由廣場》翁曉玲與牛煦庭 高中公民死當

◎ 翁建中

立法院新會期已開工兩週，新任立委們的問政內容，也讓選民目睹荒腔走板、毫無常識。翁曉琳作為旅德法學碩博士，搞不清行政立法的相互制衡；牛煦庭不懂宗教自由，將信仰與政治混為一談；民眾黨立委圖鑑神似遊戲「神奇寶貝」LOGO，抄襲與致敬只在一線之隔？

基本法律與公民常識，高中公民課本明明都有傳授，新科立委卻一個個毫無基本知識，站上最高民意殿堂，卻做出最低的表現。

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國民黨不分區立委翁曉玲在臉書說「憲法上『立委質詢官員』的制度，是『立委問，行政院答』的『上下質詢』。」但憲法增修條文第三條第二項第一款所規定，立院有報告之責，政院有質詢之權，是基於民意政治及責任政治所制制度，憲法設計之權力分立、平等相維原則仍維持不變。這在釋字461都寫得很清楚，哪裡來的上下關係？

桃一選區立委牛煦庭，在質詢台干預個人信仰自由。凡涉信念與精神之信仰思想都應受絕對保障，怎能憑立委質詢權侵害個人與宗教的互動？牛煦庭曾在桃園神社事件說「神社代表公部門態度，也涉資源運用，應和宗教保持合適距離」如今換了位置換了腦袋，信仰只不過是他操作輿情流量的工具罷了。

民眾黨新推出的立委圖鑑更誇張，被爆神似遊戲LOGO，文宣部主任李頂立竟說設計的初衷其實就是「致敬」，但《著作權法》第十條已規範「致敬」須是觀念與思想的模仿，而不是改作或重制。民眾黨過去涉抄襲事件不勝枚舉，從論文、選舉口號、再到圖示。對創作都毫無尊重，怎能安心看他們尊重國會？

（作者為國立東華大學歷史系學生）

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