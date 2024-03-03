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翻轉旗山糖廠 全國首座碳中和農村社區

2024/03/03 05:30

年減碳超過15噸 推行香蕉全利用 融入蕉園導覽綠色旅遊

記者陳文嬋／專題報導

高雄旗山糖廠社區推行香蕉全利用，融入蕉園導覽等綠色旅遊，每月吸引七千多人潮，自給自足照顧長輩，更帶動青年返鄉，居民簽署節能減碳公約，住家回收雨水再利用，盡量不使用自來水，更以蚓菜共生耕作，連賣房也要求新屋主遵守約定，年減碳超過十五噸，成為全國第一個碳中和農村社區。

新屋主也要遵守節能減碳

旗山區東昌里糖廠社區居民約一千人，以種植香蕉為生，高雄農業局輔導社區榮獲低碳永續家園銀級認證，社區年排碳量十五．二四五噸，居民簽署節能減碳公約，住家幾乎不開冷氣，盡量不用自來水，房子轉賣或租人等，應於契約書中告知對方要遵守公約，並連帶簽署同意公約，讓社區環保理念延續。

社區家家戶戶設置節水設備，遮雨棚加裝水槽收集雨水，透過水管澆花、清洗使用，更以蚓菜共生耕作，廚餘變有機肥料等，每月減碳五噸；社區發現長輩為了省電，晚上不開燈容易跌傷，也逐戶汰換老舊節能燈具等，年減碳一．三四噸。

高雄農村再生 10企業與5農村合作

高雄農業局今年更攜手農業部擴大農村再生計畫，媒合十間企業與五個農村社區簽署合作，將推出多樣化農村商品，下半年會陸續上市。

六龜新發社區山茶今年將與LA ONE及Pasadena餐廳合作，將山茶融入餐點及烘焙食品，並與旅宿業花鄉、山澤居及美崙山溫泉度假村合作，將六龜山茶做為迎賓茶品，採購總價近百萬元，社區將營收回饋茶農，逐年提高茶葉收購價格，力拚成為全國最大有機單一茶產區。

金牌農村永安新港社區以石斑魚產業聞名，與冷鏈物流業者全日物流合作，將社區漁獲以優惠價格、穩定品質運送給消費者。

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