自由廣場》「民進黨高層要看民進黨基層」談柯Ｐ

◎ 黃惟冰

民進黨立委姚文智日前公開宣布將投入二○一八台北市長選舉，並獲得數十位立委，以及雙北市議員的站台力挺。然而，即便如此，仍有許多人認為民進黨的「高層」基於種種理由，最終仍將選擇與柯文哲合作。

然而，就如同段宜康當天所言，「民進黨高層要看民進黨基層」、「民進黨沒在看高層，民進黨只有要顧基層」。換句話說，民進黨的支持者，雖然以「死忠」著稱，不過，他們是忠於理念，而非個人，不是看「高層」臉色投票。因此，縱使經歷在野、執政，也換過許多位黨主席與秘書長，但民進黨對於民主自由、本土意識，以及非核家園等進步價值的追求，持續前進，從未改變。

回顧民進黨成立三十一年來的歷程，不可諱言，大多數的時間，民進黨都是在堅持理念的同時，努力在逆境中爭取更多人民的認同。譬如說，非核家園的理念，在日本三一一海嘯前，在台灣都屬於「小眾市場」，甚至還成為國民黨，以及擁核派冷嘲熱諷的議題。所幸，民進黨並未因短期的選票考量，半途而廢。如今，隨著蔡英文總統於去年取得壓倒性的勝利，也已證實民進黨一路以來的堅持是正確的選擇。

當下，民進黨正面臨與柯文哲究竟應該是分是合的兩難抉擇，但，民進黨的「高層」不能只考慮短期的政治算計，寧願為柯的「兩岸一家親」，以及乏善可陳的執政成績來背書，而犧牲了長期追求的核心價值。若是如此，不僅有違民進黨的創黨精神與發展經驗，也無法獲得基層支持者的認同與支持，終究得不償失。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）