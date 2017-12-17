自由廣場》竟然清算起轉型正義來了

◎ 李大有

台灣立法院十二月五日三讀通過「促進轉型正義條例」（下稱促轉條例），促轉條例有四個目標，其中「清除威權象徵」這個目標，立刻有人表達對於道路、學校改名的疑慮，例如：中正國小、經國路等，都面臨改名的命運。也有些人認為這些改名只是花費數千萬元更名的政治動作，沒即刻的必要性。更有名嘴或是廣播公司負責人，還在為威權集團過去七十年在台灣倒行逆施的行徑塗脂抹粉，說蔣氏父子「對台而言功七過三」或「在台灣長期堅持定期舉辦選舉」。

轉型正義（Transitional Justice）是現今的民主國家，對過去數十年間獨裁政府假借民主之名行違法和不正義行為的彌補。主要方法包括審判、賠償、調查真相、正名、紀念等。轉型正義的爭議在於新的政權，可能基於政治為目的而清算舊政權及其勢力，引發守舊勢力支持者強烈反彈。

「斯德哥爾摩症候群」又稱為人質情結，是一種心理學現象，是指「犯罪的被害者」對於「加害者」產生情感、同情加害者，認同加害者的某些觀點和想法，甚至反過來幫助加害者的一種情結，這些情感在犯罪學家認為是不理性的、濫用同理心。從二戰後一九四五年起的占領，國民黨在台灣所實施的種種經濟、自由、言論的壓迫，甚至人民生命的剝奪，進而引發了二二八、白色恐怖到美麗島事件；當二○一七年底完成轉型正義的立法後，社會上竟然有人對於「清除威權象徵」有疑慮，或認為不需花費這些錢進行改名：「我家住中正路就很好啦！」更甚者還為過去長期戕害人權的非法行徑說項，這就如同「斯德哥爾摩症候群」的「犯罪的被害者」對於「加害者」產生情感、認同加害者一樣的濫用同理心。

台灣需要往前走，更要跟上世界的腳步，世界各國對於過去獨裁政府違法和不正義行為都積極進行彌補的工作，例如伊拉克對薩達姆．海珊的審判，韓國對光州事件加害者前總統全斗煥、盧泰愚的審判，德國追討前東德德國統一社會黨之黨產，及西班牙的「去佛朗哥化」、韓國的「去李承晚化」等。由此可知，人類對獨裁政權的深惡痛絕是一致的，一旦獨裁政權垮台，人民會用海嘯般的力量要求實現正義。

如果台灣現在踏出「轉型正義」的第一步，只是「改用不是獨裁者名字」的路名而已，還沒有進行如同其他國家一樣更強烈的審判罪行時，舊勢力就狹著媒體影響力大肆反撲，這種情形下，社會上如果又對於過去七十年間「不正義政治事件」漠然以對，甚至要幫獨裁政府「加功減過」，那麼台灣的集體「斯德哥爾摩症候群」發作的嚴重程度，就是「促進轉型正義條例」是不是真正能落實的關鍵。民進黨的地方諸侯們，不要再說街道改名要「傾聽民意，以民意為依歸」，別忘了，立法院就是當今民意，立法院立了「促進轉型正義條例」，做就對了！

（作者為新竹市民）