自由廣場》尤美女立委進大學「催票」？

◎ 伊芙

十二月十二日晚上六點半，臺南大學「友善性別週」活動邀請推動婚姻平權的尤美女立委演講，並由臺南市政府社會局為指導單位，講題為「釋憲之後，我們一起走」。

尤立委演講中提到，目前反對婚姻平權的人年紀依據各媒體的調查，大多在卅歲以上，他們都是立委選舉的樁腳，立委只好聽選民的，因此不敢在立法院表達支持同婚，然而你們這群年輕人會去投票嗎？你們贊成婚姻平權的人會去投票嗎？

尤立委所言「投票」到底是投甚麼票？現在正值公投罷免黃國昌的選舉期，臺南安定力量聯盟也在連署罷免臺南唯一公開支持婚姻平權的立委王定宇，花蓮也在連署罷免蕭美琴之際，筆者合理懷疑，學校在此敏感時期，邀請支持婚姻平權的政治指標人物尤立委進入校園內，對一群具投票能力的大學生進行催票行動，並在演講中污名化反對婚姻平權的人是捏造謠言等言談，這不就是政治舉動、催票行為？是否違反了教育基本法第六條：「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。主管教育行政機關及學校亦不得強迫學校行政人員、教師及學生參加任何政治團體或活動」？

學校當天有些碩士班的課更改去聽尤立委的演講，整個班的學生帶去聽政治立場鮮明並宣傳婚姻平權的演講，其中包含有在職進修的碩士班學生。在ＱＡ時間，有學生提出校方應採中立立場，而非僅為婚姻平權宣傳時，校方回應聲稱不勉強學生、自由參加，這是不是官話？

主辦者是否刻意洗腦所有學生「釋憲之後，我們一起走向婚姻平權」？指導單位是臺南市政府社會局，是否有失職之嫌？主辦的臺南大學為師資培育學校，未來國中、小老師的搖籃，政治立場的中立與教育基本法的捍衛是責無旁貸的，寄望所有當天晚上參加的學生與未來的老師們，都具有獨立思辨的能力，並期待臺南大學能還給學生一個乾淨的校園。

（作者為國立臺南大學研究所碩士生）