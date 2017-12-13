自由廣場》《林保華專欄》公使噴狂言 政治超限戰

中國駐美公使李克新在大使館舉行中國十九大與美國總統川普訪中之行的說明會囂張的表示：「我告訴你，美國軍艦抵達高雄之日，就是我解放軍武力統一台灣之時。」還有不少挖苦美國的話。我們要怎樣理解這個突如其來的動作？

這個動作有兩個背景：第一，美國國會將討論通過美台新的軍事合作關係法案，包括軍艦的互訪；第二，有消息說達賴喇嘛在北京欺騙下答應不再出國進行「分裂活動」，因此北京乘勝追擊台灣。

正在訪問台灣的AIT主席莫健就此事說，美國軍艦靠台一事還沒成為正式法律，李的說法「不是很恰當」；若此事成真，中共不知該如何是好。

這正是問題的關鍵。觀察這問題有兩個方面：

第一，此事由駐美公使出面而不是國台辦，明擺著是針對美國施壓。

最主要的第二點，這種要武力統一台灣的通牒式講話，應該是由中國最高層領導人來說，因為涉及政治、軍事、外交。現在找一個小小的公使出來說，連大使崔天凱都躲得遠遠的，顯然是有意讓小孩玩大車。

駐美大使是副部級，公使就大約是司級幹部。讓這種小幹部宣示要對台灣、美國開戰的議題，中國高層是否有精神毛病？然而他們也有玩弄權術的邏輯，那就是把軍事上的超限戰也用在政治與外交上。

如果美國不買帳，美國軍艦在台靠岸，說要武統的只是一個公使，把他調回國內就是，再說他貪污進行雙規，從此在人間消失，他的話當然也不算數。

如果美國真的害怕了，國會不通過、或削減合作內容，中國以小小的司級官員就可以逼退美國最現代化軍力，那麼中國的勝利不但空前，也為未來軍事擴張掃清道路。將來駐美使館的任何一個低端人口都會出來對美國指手畫腳一番，中國的新移民也會在駐美使領館的指揮下動不動針對美國政府或媒體遊行集會，利用美國的民主來顛覆美國的制度，其中還會有被中國收買的美國政客、學者或商人出來配合。

因此美國如何回應李克新的恐嚇，將關係到美國是否會再偉大，自由印太戰略是否可能實現。

美國可以繼續擴大過去軍機來台的模式，再引用到軍艦，來檢視中國紙老虎。不過，共軍飛機還會利用演習之名侵入台灣領空進行挑釁，台灣除了必須強硬回應，日本與美國也必須同時有所動作，否則會被中國視為軟弱可期，進一步的挑釁行為勢必得寸進尺。總之，中國是個欺軟怕硬的流氓國家，也會隨時設下賭局的亡命之徒，只要美國善用以實力來對付流氓的辦法，才可以維護區域和平與美國國家安全。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）