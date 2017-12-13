自由廣場》重機車與公投法：先試！

◎ 張良文

立法院在二○一一年修法通過《道路交通管理處罰條例》，對於排氣量五百五十西西以上重機車，可由交通部公告「試辦」開放國道行駛，接下來的故事大家都曉得，反對、贊成雙方各據理由，論戰不止。如果重機上國道可以先「試辦」，為什麼公投法不能先「試行」？

個人想表達的重點是：立法院十二日三讀通過的公投法修正案，除了要考慮美國可能事先對蔡政府畫了「紅線」，不妨視為「試行」，從對國家安全較不敏感的議題開始，讓正、反雙方各自運作、觀察，一段時間之後，再考慮社會是否已經達成共識，認為台灣公民素養已經足夠了解權利與責任是一體兩面，屆時再來修公投法，把所謂憲法相關範疇，包括修憲制憲獨立建國等等議題，納入公投範圍。

民主是要學習的，所以我贊成這次朝野雙方協商通過的公投法修正案。也向民進黨政府推薦，對於重大政策能多多引進「試辦」的觀念，就像電腦「沙盒」、金融「沙盒」一樣，先在安全的範圍內運行一陣子（限制期間或對象等），就不會每次政策成敗輸贏都會要命了！

（作者為教師，黃牌重機車主）

黃國昌批評蔡英文，有理嗎？

◎ 蔡美珠

立法院昨天處理公投法，時代力量提出修正動議，兩岸間之政治協商，應由總統經行政院院會之決議，交由中央選舉委員會辦理公民投票，經過公民投票通過後，始得進行協商。遭到民進黨、國民黨、親民黨否決。時代力量立委黃國昌說，總統蔡英文在二○一一年總統大選辯論時，曾經要求馬英九，任何政治協商都必須經過公投決定，且這個程序應該要寫在公投法當中，這些歷史紀錄、這些當時承諾現在都忘了嗎？

其實公投法修法的結果已經是往前跨出一大步了，況且以兩岸目前的狀況，還想協商？光是中國軍機多次逼近我防空識別區，空軍派出戰機升空攔截並進行驅離，竟有報導指出，當時共機飛行員還「廣播」，要求F-16立即離開，「否則後果自負」。中國駐美公使李克新並嗆聲說，美國國會通過的國防授權法要求美台軍艦互訪，違反中美建交的基本精神，「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」。就已經讓台灣人民氣飽了，根本沒什麼好談。

加上公投門檻現在只須要二十八萬人連署就可成案，如果任何政治協商有影響到國防安全或社會安定，即便沒有寫入公投法，還是可以公投吧！

（作者為退休教師，新北市民）

被馬英九看笑話

◎ 陳安文

立法院三讀通過《公投法》修正案，但民進黨原主張將國土變更納入，最後朝野協商後自動抽出。前總統馬英九表示，排除領土變更公投項目，是擔心有一天提案放棄大陸國土，民進黨反而不敢做；若未排除，國民黨可能耍詐鼓勵民進黨去做變更領土公投，不去阻擋，也會讓民進黨進退維谷，因為「這是做不到的事情」。

依照目前中華民國憲法，中華民國領土之固有疆域，除了台澎金馬外，還包括中國大陸，甚至蒙古在內，顯然與事實不符，簡直就是睜眼說瞎話。兩蔣統治台灣時期以及強烈主張「一個中國」的馬英九執政時期，自不量力、糊里糊塗、自欺欺人想維持國民黨撤退台灣前的國家領土，倒也無可厚非。但民進黨已再度取得執政權，台灣人民更已看清楚兩岸屬於不同國度的事實，怎能繼續「打迷糊仗」？

不管是馬英九或蔡英文，都曾表示，台灣的定位和未來發展，應該交由台灣人民共同決定，將領土變更案交由全民公投，透過公開透明及自由民主的機制，導正不切實際的歷史死胡同，而與現實主權管領標的及範圍互相符合，不正是台灣人民意識的展現嗎？民進黨猶豫扭捏，不敢堅持主張，讓馬英九看笑話，人民也搖頭。

（作者為公務員，新北市民）