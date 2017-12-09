自由廣場》可以改成中正 不能改掉中正

◎ 郭建國

促進轉型正義條例終於在千呼萬喚下立法通過，成為台灣社會執行轉型正義程序的框架母法。可是卻引起藍營徒眾、反動份子一片撻伐之聲，如：清算，鬥爭，撕裂族群，破壞團結…等等難聽的論調，此起彼落好不熱鬧。其中最令人可笑的是，有人堅決反對將含有威權遺緒的路名校名更改！民進黨高層及黨團總召柯建銘竟然也急忙跳出來撇清滅火。我要說明在過去威權時代，路名校名說改就改的事證，來請教現今反對者一個問題：「當初改名時你們有誰敢說一個不字？」

事證一：台北市現今的八德路在蔣介石當權時代，就被馬屁精命名，以行政院前圓環為界，分隔成東西兩路的「中正東、西路」。後因蔣家弄臣拍馬屁進讒言，認為「偉大領袖蔣總統」豈可被分為「東西兩段」？因此將中正西路改為忠孝西路，中正東路則分兩路改名。（一）直行東向新開闢的那條路改成忠孝東路；（二）東北向往南港、基隆原省道五號那條，自建國啤酒廠前起，改為八德路。那時能改，為何現在不能改？

事證二：現今位於台北市北投區文林北路七十七號的「中正高中」，其前身是為士林高中。一九七五年為緬懷當年去世的「世界偉人先總統蔣公」，遂由中央政府下令，改名為「中正高中」迄今。不過士林老一輩在地人仍習慣沿襲「士林高中」的稱呼，因為那才是他們共同接地氣的美好回憶。再問，那時能改，現在為何不能改？

蔡英文在促轉條例三讀通過後說：「人民不再相互仇恨…」。我實在聽不懂她在胡謅些什麼？身為所謂「外省第二代」，我父母在一九四九年隨蔣介石敗逃台灣，因此沒有經歷過二二八慘案，也沒有受到白色恐怖之迫害。而且我是喝國民黨奶水長大的正藍旗子弟，我對蔣介石沒有任何仇恨，可是我在四十天內砍了五顆蔣介石銅像的頭！我打著藍旗反藍旗，唯一不滿者就是對蔣介石喊攻大陸的政治謊言不滿罷了！以我的血統，我的出身背景來論，要說我有任何仇恨，那是無稽之談！至於我為何砍蔣介石銅像的頭呢？就是為了凸顯轉型正義的重要！如今終於通過促轉條例，我不敢居功，卻很自豪地說：「我與有榮焉」！

因為砍蔣像頭兩次被柯文哲提告兩案，目前在士林地方法院審理中。是否被判刑尚未可知，不過，如果判決有罪要入監服刑，我不會逃避。因為我面對的不是一般刑法的毀損罪，我面對的是替蔣介石留下的威權餘毒救贖大業，成就最後一哩路。我不下地獄，誰下？

（作者為新住民第一代，台灣獨立建國大旗隊發起人，台灣建國工程隊隊長）