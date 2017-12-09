自由廣場》轉型正義從政府開始

◎ 林黎彩

等好久了，促進轉型正義條例終於立法三讀通過，而長期盼望的公義也應可真正的實踐。只是歡欣之餘，內心中的擔憂也同時浮現，憂心的是，長期以來深受威權餘毒浸潤的政府體制能真心的執行轉型正義嗎？

筆者數十年來從事二二八平反運動，又兩度擔任行政院二二八事件紀念基金會的家屬代表董事，所觀察到的實際經驗，卻讓我無法樂觀以待，因為公部門的執事人員對待轉型正義執行的態度與觀念，顯然大有改進空間。這跟政權更迭無關，然而公部門的威權餘緒心態未除，轉型正義的執行就必然事倍功半，甚至窒礙難行。單就筆者所熟悉的二二八事務，光看到要擔當轉型正義實際執行業務的二二八基金會，自前朝的有意貶低它的功能而逐年遞減經費的挹注，到現在仍要採取補破網式的到處張羅方能維持運轉，且老被自以為上級的所司有意忽視的現象，身為二二八受難者家屬的我，如何能夠安心而樂觀的期待！

每次走在街頭，看到威權象徵的蔣介石塑像依然矗立在巨大的建築物內受人膜拜，甚至在學校、車站到處可見，這不只是民主國家的一大諷刺，也是公平正義始終未被真正重視的表徵，內心的淌血與怨懟不知何時才能終止。去除威權象徵，只是實踐轉型正義中一個基本且卑微的要求而已，期待的時間夠久了，不只倖存的受難者老了，也一個個走了，連二代家屬也逐漸凋零，雖然終於盼到了這個時候，但長期以來憂慮未解，冀望執政當局能真正實踐轉型正義，也才能讓社會走向和平與公義。

（作者為二二八基金會家屬代表董事）