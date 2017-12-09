自由廣場》老年救國團

◎ 史宇政

救國團理事長白秀雄被逼退，沒人感到意外，因為黨國心態沒變，這種事早晚都會發生。

被依《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》追究中的救國團，何以還在負隅頑抗，說它不是國民黨附隨組織，讓處理增加了困難。追究原因主要是兩個當事人的心態所致，一為國民黨的痞子行為，其次是救國團自身的質變。

說國民黨是痞子行為，其實是非常遺憾下的評論。國民黨如果夠大氣，它可以將過去從國家資源灌輸到諸多附隨組織，目前卻鞭長莫及的單位全部返還國家，以贏得所有民眾的讚譽與認同，更厚植重返執政的資本。可惜，國民黨卻只是以非它附隨組織的一句話來應付，讓人不得不認為就像國民黨產的黑箱一樣，它們私下還是有暗盤存在。

而救國團的否認也非常荒謬，因為當年如不是透過黨國力量，哪能取得那麼多的國家資源，現在也才有如此規模，其過程昭昭在目，根本不容否認。況且，如果堅持非國民黨附隨組織，那麼取之於國家，豈不是更該還給國家才是？！

從救國團現行團員二七○人中，我們可以發現多數為國民黨籍，馬英九、吳敦義都名列其中。團員幾乎是七、八十歲以上老人，最老團員現已九十五歲，目前還在掌權的李鍾桂更是擔任過十八年救國團主任，後來又連著擔任兩屆六年的召集人，證明了青年救國團不但黨化極深，更是早已「老賊」化了。

同樣的現象也發生在國語日報與婦聯會上，像後者的現任董監事與二○○九年名單相同，顯然任職達七、八年之久；主任委員辜嚴倬雲則是從創會主委蔣宋美齡過世後接任至今。換句話說，婦聯會從一九五○年設立迄今，主委僅有兩位，常務委員也都是六、七十歲老人了。

顯然，國民黨還沒有想要革新，也還沒有重返執政的決心。 （作者為資深廣告從業人員）